To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου γνώριζε από το 2018 για σχέδιο επίθεσης της Χαμάς με την ονομασία «Τα Τείχη της Ιεριχούς»
Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου γνώριζε από το 2018 για σχέδιο επίθεσης της Χαμάς με την ονομασία «Τα Τείχη της Ιεριχούς»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένα δημόσια ότι δεν είχε ποτέ δει ή ακούσει σχετικά πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είχε λάβει από τον Απρίλιο του 2018 εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών των IDF που περιέγραφαν σχέδια της Χαμάς για εισβολή στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλούνται έγγραφα πληροφοριών και ανώτερους αξιωματούχους.
Το δημοσίευμα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Ynet αναφέρει ότι την περίοδο 2018 - 2022 η Χαμάς επεξεργάστηκε ένα εκτενές επιχειρησιακό σχέδιο για συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση κατά στρατιωτικών βάσεων και πολιτικών κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο, το οποίο αποτυπώθηκε αργότερα σε έγγραφο με την ονομασία «Τα Τείχη της Ιεριχούς», προέβλεπε την επίθεση από τα σύνορα της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου - ο οποίος βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2009, με εξαίρεση το διάστημα 2021-2022 - είχε ενημερωθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών για το σχέδιο «Τα Τείχη της Ιεριχώ», παρά τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν είχε ποτέ δει ή ακούσει σχετικά πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Διεύθυνση Έρευνας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διένειμε ειδικό ενημερωτικό έγγραφο σε ανώτερους αξιωματούχους. Μεταξύ των αποδεκτών περιλαμβάνονταν οι στρατιωτικοί γραμματείς του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των IDF.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, η έκθεση του 2018 έθετε ως υπότιτλο το ερώτημα: «Ενισχύει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τις δυνάμεις της για μια ευρείας κλίμακας επίθεση βαθιά μέσα στο έδαφός μας;».
Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.
Το δημοσίευμα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Ynet αναφέρει ότι την περίοδο 2018 - 2022 η Χαμάς επεξεργάστηκε ένα εκτενές επιχειρησιακό σχέδιο για συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση κατά στρατιωτικών βάσεων και πολιτικών κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο, το οποίο αποτυπώθηκε αργότερα σε έγγραφο με την ονομασία «Τα Τείχη της Ιεριχούς», προέβλεπε την επίθεση από τα σύνορα της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου - ο οποίος βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2009, με εξαίρεση το διάστημα 2021-2022 - είχε ενημερωθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών για το σχέδιο «Τα Τείχη της Ιεριχώ», παρά τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν είχε ποτέ δει ή ακούσει σχετικά πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Διεύθυνση Έρευνας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διένειμε ειδικό ενημερωτικό έγγραφο σε ανώτερους αξιωματούχους. Μεταξύ των αποδεκτών περιλαμβάνονταν οι στρατιωτικοί γραμματείς του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των IDF.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, η έκθεση του 2018 έθετε ως υπότιτλο το ερώτημα: «Ενισχύει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τις δυνάμεις της για μια ευρείας κλίμακας επίθεση βαθιά μέσα στο έδαφός μας;».
Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα