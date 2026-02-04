Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν θέσεις του ISIS στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Ισλαμικό Κράτος ΗΠΑ Βομβαρδισμοί

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν θέσεις του ISIS στη Συρία

Σε ένα πλήγμα καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων, ο οποίος επλήγη με 50 βλήματα ακριβείας

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν θέσεις του ISIS στη Συρία
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα πως εξαπέλυσε πέντε επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία.

Τα αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν μεταξύ της 27ης Ιανουαρίου και της 2ας Φεβρουαρίου. Σε ένα εξ αυτών καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων, ο οποίος επλήγη με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, υπογράμμισε πως τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία».

Από τα τέλη του περασμένου έτους, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ στη Συρία, σε αντίποινα για την ενέδρα της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα όπου σκοτώθηκαν δύο αμερικανοί στρατιώτες κι ένας διερμηνέας.

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης