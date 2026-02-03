Ρεζά Παχλαβί: Καλεί σε παγκόσμιες διαδηλώσεις στις 14 Φεβρουαρίου κατά του καθεστώτος στο Ιράν
Ρεζά Παχλαβί: Καλεί σε παγκόσμιες διαδηλώσεις στις 14 Φεβρουαρίου κατά του καθεστώτος στο Ιράν

Σύμφωνα με το κάλεσμα, προγραμματίζονται συγκεντρώσεις σε πόλεις-κλειδιά, μεταξύ των οποίων το Μόναχο, το Λος Άντζελες και το Τορόντο, όπου δραστηριοποιούνται ισχυρές κοινότητες της ιρανικής διασποράς

Ρεζά Παχλαβί: Καλεί σε παγκόσμιες διαδηλώσεις στις 14 Φεβρουαρίου κατά του καθεστώτος στο Ιράν
Κάλεσμα για μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο απηύθυνε ο εξόριστος Ιρανός διάδοχος του θρόνου και ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης, Ρέζα Παχλαβί, ορίζοντας την 14η Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Δράσης» υπέρ αυτού που χαρακτήρισε «Επανάσταση του Λιονταριού και του Ήλιου» στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο X, ο Παχλαβί κάλεσε Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό, καθώς και υποστηρικτές του ιρανικού αντικαθεστωτικού κινήματος διεθνώς, να συγκεντρωθούν σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο, με στόχο την άσκηση πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα, ώστε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με το κάλεσμα, προγραμματίζονται συγκεντρώσεις σε πόλεις-κλειδιά, μεταξύ των οποίων το Μόναχο, το Λος Άντζελες και το Τορόντο, όπου δραστηριοποιούνται ισχυρές κοινότητες της ιρανικής διασποράς. Ο Παχλαβί υποστηρίζει ότι η συντονισμένη κινητοποίηση σε διεθνές επίπεδο μπορεί να ενισχύσει την πίεση προς κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, ώστε να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Παχλαβί είναι γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρέζα Παχλαβί, ο οποίος ανατράπηκε το 1979 κατά την Ισλαμική Επανάσταση που οδήγησε στην εγκαθίδρυση του σημερινού θεοκρατικού καθεστώτος. Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές της ιρανικής αντιπολίτευσης στη διασπορά, προωθώντας ανοιχτά την αλλαγή καθεστώτος και επιχειρώντας να συνενώσει ετερόκλητα αντικαθεστωτικά ρεύματα εκτός Ιράν.
