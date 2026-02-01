Γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε «πολυσύχναστη» περιοχή του Λονδίνου
ΚΟΣΜΟΣ
Λονδίνο

Γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε «πολυσύχναστη» περιοχή του Λονδίνου

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Willesden  στο βορειοδυτικό Λονδίνο

Γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε «πολυσύχναστη» περιοχή του Λονδίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι σε «πολυσύχναστη» περιοχή του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές κλήθηκαν μετά από αναφορές για μαχαίρωμα στην οδό Pound Lane, στην περιοχή Willesden στο βορειοδυτικό Λονδίνο, περίπου στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου(τοπική ώρα).
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης