Γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε «πολυσύχναστη» περιοχή του Λονδίνου
Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Willesden στο βορειοδυτικό Λονδίνο
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι σε «πολυσύχναστη» περιοχή του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Οι αρχές κλήθηκαν μετά από αναφορές για μαχαίρωμα στην οδό Pound Lane, στην περιοχή Willesden στο βορειοδυτικό Λονδίνο, περίπου στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου(τοπική ώρα).
