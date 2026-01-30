Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Αργεντινή: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Παταγονία από τις δασικές πυρκαγιές
Από τον Δεκέμβριο, έχουν καεί περίπου 450.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων στην επαρχία Τσουβούτ και άλλα 200.000 στρέμματα μέσα εθνικό πάρκο
Η κυβέρνηση της Αργεντινής κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών που μαίνονται σε τέσσερις επαρχίες της Παταγονίας, καθώς τα μέτωπα φωτιάς έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στη χώρα από την αρχή του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου τον Δεκέμβριο.
Το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Μιλει για τις επαρχίες Τσουβούτ, Ρίο Νέγρο, Νεουκέν και Λα Πάμπα σκοπό έχει να διευκολύνει το κοινό έργο επαρχιακών και εθνικών οργανισμών στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές.
Από τον Δεκέμβριο, έχουν καεί περίπου 450.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων στην επαρχία Τσουβούτ. Το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στο εθνικό πάρκο Λος Αλέρσες (2.600.000 στρέμματα), 1.800 χιλιόμετρα νότια από το Μπουένος Άιρες, όπου έχουν καεί 200.000 στρέμματα βλάστησης, κυρίως δάσους.
Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτραπεί η πιθανότητα οι φλόγες να φθάσουν σε κατοικημένες περιοχές. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν κάποιες βροχοπτώσεις, κάτι που βοήθησε τους πυροσβέστες, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες.
Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 450 πυροσβέστες με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων.
Έγιναν ελεγχόμενες καύσεις για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι φλόγες να εξαπλωθούν και να κατευθυνθούν σε τοποθεσίες όπως η Τσολίλα (σχεδόν 3.000 κάτοικοι) και η Εσκέλ (37.000 κάτοικοι).
Άλλη εστία, στον τομέα της Επουζέν, μετέτρεψε σε αποκαΐδια 220.000 στρέμματα, πάντως έχει ελεγχθεί κατά το 85%, σύμφωνα με την επαρχιακή υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών.
Διάφορες εστίες φωτιάς είναι ενεργές από τις αρχές Δεκεμβρίου, όπως πυρκαγιά στη Λος Αλέρσες, που αποδόθηκε σε κεραυνό, κι ενισχύονται σποραδικά, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις θερμοκρασίες και τους ανέμους.
Οι εποχικές πυρκαγιές έπληξαν σε διαφορετικούς βαθμούς κι άλλες επαρχίες.
Μέχρι στιγμής, στις πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου δεν έχουν καταγραφτεί θύματα στην Παταγονία της Αργεντινής. Ωστόσο η γειτονική Χιλή θρήνησε περίπου 20 ανθρώπους που χάθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών τον Ιανουάριο.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε την κατεπείγουσα εκταμίευση ποσών που ισοδυναμούν με 86 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για διάφορες οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών.
