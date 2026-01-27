Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν
ΚΟΣΜΟΣ
Σκάφος Ομάν Τουρίστες

Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

Έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος

Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν
Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος ανατράπηκε ανοικτά των ακτών του Ομάν, ανέφερε η αστυνομία του Ομάν σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα μεταξύ των οποίων μία ομάδα Γάλλων τουριστών, ένας ξεναγός και ο καπετάνιος, βρισκόταν σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Σουλτάν Κάμπους, στο Μουσκάτ, πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, όταν ανατράπηκε. Εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, δύο τουρίστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.



Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το σκάφος κατευθυνόταν στα νησιά Ντιμανιγιάτ, βορειοανατολικά του Μουσκάτ, που είναι γνωστά για τη σχεδόν παρθένα φύση και τον υποθαλάσσιο κόσμο τους.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης