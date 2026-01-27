Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν
Έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος
Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος ανατράπηκε ανοικτά των ακτών του Ομάν, ανέφερε η αστυνομία του Ομάν σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.
Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα μεταξύ των οποίων μία ομάδα Γάλλων τουριστών, ένας ξεναγός και ο καπετάνιος, βρισκόταν σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Σουλτάν Κάμπους, στο Μουσκάτ, πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, όταν ανατράπηκε. Εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, δύο τουρίστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.
Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το σκάφος κατευθυνόταν στα νησιά Ντιμανιγιάτ, βορειοανατολικά του Μουσκάτ, που είναι γνωστά για τη σχεδόν παρθένα φύση και τον υποθαλάσσιο κόσμο τους.
Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.
معلومات أولية تشير إلى انقلاب قارب على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، يضم فوجاً مكوناً من خمسة وعشرين سائحا من جنسية فرنسية بما فيهم المرشد السياحي وقبطان القارب، نتج عنه وفاة ثلاثة سائحين وإصابة اثنين بإصابات خفيفة جرى التعامل معهم من قبل طواقم الإسعاف… pic.twitter.com/bjnXrpDUz0— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) January 27, 2026
