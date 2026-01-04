Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Νιγηρία: Τουλάχιστον 25 νεκροί και 14 αγνοούμενοι μετά από ανατροπή σκάφους
Το σκάφος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε - Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 13 επιβάτες
Τουλάχιστον 25 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά από ανατροπή ενός σκάφους σε ποταμό το βράδυ του Σαββάτου (3/1).
Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε.
Επιπλέον, τόνισε πως έως τώρα έχουν διασωθεί 13 επιβάτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε.
«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο Ειδήσεων ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε.
At least 25 people have died and 14 others remain missing after a boat carrying dozens of passengers capsized in Yobe State, northeastern Nigeria, officials said on Sunday. https://t.co/hHoq0BBjN0— Reuters Africa (@ReutersAfrica) January 4, 2026
Επιπλέον, τόνισε πως έως τώρα έχουν διασωθεί 13 επιβάτες.
