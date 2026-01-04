ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία: Τουλάχιστον 25 νεκροί και 14 αγνοούμενοι μετά από ανατροπή σκάφους

Το σκάφος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε - Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 13 επιβάτες

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά από ανατροπή ενός σκάφους σε ποταμό το βράδυ του Σαββάτου (3/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε όταν ανατράπηκε.

«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο Ειδήσεων ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε.

Επιπλέον, τόνισε πως έως τώρα έχουν διασωθεί 13 επιβάτες.

