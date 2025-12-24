Ανατροπή σκάφους με μετανάστες στη Σενεγάλη – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Τουλάχιστονέχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος με δεκάδες μετανάστες ανατράπηκε την Τετάρτη στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης.Το πλεούμενο ανετράπη το πρωί στα ανοικτά των ακτών του Ζοάλ (στα δυτικά της χώρας), σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Δέλτα του Σαλούμ.Αυτό το δέλτα – που σχηματίζεται στη συμβολή τριών ποταμών και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO – περιλαμβάνει αμέτρητα κανάλια, νησίδες και μαγκρόβια δάση, καθιστώντας την πρόσβαση εφικτή μόνο με βάρκες.Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο AFP τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων. Το σκάφος μετέφερε περίπου 100 μετανάστες οι οποίοι φιλοδοξούσαν να φθάσουν στην Ευρώπη.«Υπάρχουν 32 επιζώντες. Οι υπόλοιποι σίγουρα διέφυγαν» προτού φθάσουν οι διασώστες, δήλωσε αξιωματούχος στο AFP.Η Σενεγάλη είναι ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης Aφρικανών μεταναστών που ακολουθούν την εξαιρετικά επικίνδυνη διαδρομή του Ατλαντικού με σκοπό να φθάσουν στην Ευρώπη, κυρίως μέσω των Καναρίων Νήσων. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιχειρώντας αυτό το ταξίδι, στοιβαγμένοι σε μικρά πλεούμενα.