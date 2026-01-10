Σενάρια επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν καθώς φουντώνει η εξέγερση και ενισχύεται η καταστολή
Το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν - Αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζήτησαν για τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης, αναφέρουν πηγές της Wall Street Journal
Η ανάρτηση Τραμπ θεωρήθηκε προαναγγελία αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Άκμαν να σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ξεκινάμε»...
Δείτε την ανάρτηση του Tραμπ
Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που επικαλείται το Clashreport, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Τραμπ.
Here we go. https://t.co/ZO5brAG2IB— Bill Ackman (@BillAckman) January 10, 2026
Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί και ότι μέχρι τώρα δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό για την προετοιμασία μιας επίθεσης.
Η βοήθεια είναι καθ' οδόν λέει ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Τραμπ επικροτεί
Officials in the Trump administration have held preliminary discussions about how to carry out an attack on Iran if needed to follow through on warnings from Trump.— Clash Report (@clashreport) January 10, 2026
Options discussed include a large-scale aerial strike on multiple Iranian military targets, according to one… pic.twitter.com/7OHCwwgRqk
Στο μεταξύ ο Γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έστειλε μήνυμα προς τους Ιρανούς διαδηλωτές ότι η βοήθεια των ΗΠΑ είναι καθ' οδόν και ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να αναδημοσίευσει την ανάρτησή του.
«Ο μακρύς εφιάλτης σας σύντομα θα τελειώσει. Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον @POTUS και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία» έγραψε ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και συμπλήρωσε: Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει «Make Iran Great Again» (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία. Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ' οδόν».
Οι Ιρανοί κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές
TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close. Your bravery and determination to end your oppression has been noticed by @POTUS and all who love freedom.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026
When President Trump says Make Iran Great Again, it means the protestors in Iran must prevail over… https://t.co/CapdTrbGhk
To μήνυμα Τραμπ για αμερικανική βοήθεια στους Ιρανούς στάλθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν την στάση τους απέναντι στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.
Οι Φρουροί της Επανάστασης απέδωσαν την αναταραχή σε «τρομοκρατικές ομάδες» και διαμήνυσαν ότι η διαφύλαξη του καθεστώτος αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές και η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ.
Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.
Στο μεταξύ, νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο σήμερα μετά το σούρουπο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.
Δείτε βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις
⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️— Iran Spectator (@IranSpec) January 10, 2026
🇮🇷 | Kerman, Iran — Has turned into a total warzone…
The revolutionary people of Iran are holding the line against ARMED IRGC troops.
Unarmed, outmatched.
Imagine the bravery and courage you must have to do this… pic.twitter.com/E3BASxWF1V
Iran: a protester raises the Iranian opposition flag in the— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 10, 2026
Yousef Abad district of Tehran. pic.twitter.com/fqwccJx28m
🚨 LOOK: Tens of thousands reportedly demonstrate in Tehran amid renewed unrest targeting Iran’s ruling regime.pic.twitter.com/hA2a40jnVX— X America News (@XAmericaNews) January 10, 2026
Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.
RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.— Fox News (@FoxNews) January 10, 2026
At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4
Από την οικονομική διαμαρτυρία στη σύγκρουση με το καθεστώςΟι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, αρχικά ως αντίδραση στην εκτόξευση του πληθωρισμού, την αύξηση του κόστους ζωής και τη γενικευμένη οικονομική δυσπραγία. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, οι διαδηλώσεις απέκτησαν σαφή πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα που αμφισβητούν ευθέως τη θεοκρατική διακυβέρνηση και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –και των οποίων οι τοποθεσίες έχουν επαληθευτεί από το πρακτορείο Reuters– δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε συνοικίες της Τεχεράνης, να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ». Σε ένα από αυτά, από την περιοχή Σαανταταμπάντ, ακούγεται διαδηλωτής να δηλώνει ότι το πλήθος έχει «καταλάβει» την περιοχή.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για επιθέσεις «ταραχοποιών» σε δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, δημοτικό κτίριο στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ μεταδόθηκαν εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε επεισόδια στις πόλεις Σιράζ, Κομ και Χαμεντάν.
Iranian protesters have set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran.— Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) January 10, 2026
The Islamic Regime is more vulnerable than ever before. pic.twitter.com/ZQeSsl91r0
Βαρύς απολογισμός και μαζικές συλλήψειςΗ ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.
Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι μαρτυρίες από νοσοκομεία. Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι δεκάδες τραυματίες διαδηλωτές μεταφέρθηκαν για περίθαλψη, αρκετοί εκ των οποίων έφεραν σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμούς, κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 20 άτομα σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με πραγματικά πυρομαχικά, πέντε εκ των οποίων υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Αυτόπτης μάρτυρας στη δυτική χώρα ανέφερε τηλεφωνικά ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.
The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο στρατός και η «κόκκινη γραμμή»Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκρατικές ομάδες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές και αστυνομικές βάσεις τις τελευταίες δύο νύχτες, προκαλώντας θύματα και καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Όπως τόνισαν, η διασφάλιση των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή».
Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο στρατός, διαβεβαιώνοντας ότι θα προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία.
Παχλαβί, Τραμπ και διεθνείς πιέσειςΣε αυτό το κλίμα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εξόριστος στις ΗΠΑ, απηύθυνε μέσω βίντεο έκκληση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καλώντας τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεών τους και δηλώνοντας ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.
Ο γιος και διάδοχος του Σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ήταν μόλις 17 ετών όταν οι Φρουροί της Επανάστασης ανέτρεπαν τον πατέρα του και τον έστελναν στην εξορία, το 1979. Το όνειρο να κάτσει στον θρυλικό Θρόνου του Παγωνιού, ή Θρόνο του Ηλίου (ένα μέρος του, δηλαδή, που σώζεται σήμερα στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν), έμοιαζε μέχρι σήμερα τρελό.
Σήμερα, στα 65 του χρόνια, που το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης σείεται συθέμελα, βλέποντας τους οργισμένους διαδηλωτές να καίνε ως και τον τάφο του Χομεϊνί, του ηγέτη και εμπνευστή της Επανάστασης, οι ελπίδες του έχουν για πρώτη φορά βάση.
هممیهنان عزیزم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026
شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیختهاید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابانهای سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندانشکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL
Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να συναντηθεί μαζί του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις πριν λάβει περαιτέρω αποφάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν υπέρ των διαδηλωτών, ενώ την Παρασκευή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω οι διαδηλωτές στο Ιράν να παραμείνουν ασφαλείς, γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».
Αντιδιαδήλωση τη Δευτέρα στην ΤεχεράνηΠαράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διοργάνωση μεγάλης φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, με στόχο την καταδίκη των «ταραχοποιών».
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην ιρανική πρωτεύουσα. Ήδη από την Παρασκευή, ομάδες διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί σε κινήσεις που εκλήφθηκαν ως αντικινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση.
