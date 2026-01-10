Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ
Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Την είδηση μετέδωσε το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ
Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

