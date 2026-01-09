Ο αρχιτέκτονας της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου λέει ότι εξετάζονται προσθήκες και στη Δυτική Πτέρυγα
Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ενός διώροφου συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει γραφεία για την Πρώτη Κυρία, κινηματογράφο και επαγγελματική κουζίνα
Ο αρχιτέκτονας της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, Σαλόμ Μπαράνες, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής σχεδιασμού ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επίσης την προσθήκη ενός ορόφου στην κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας, προκειμένου να αποκατασταθεί η «συμμετρία» γύρω από το συγκρότημα, στο πλαίσιο του έργου.
Παράλληλα, ο Μπαράνες σχετικά με τη νέα αίθουσα χορού δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε αποφασίσει να ακολουθήσει ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας προηγούμενος αρχιτέκτονας 22.000 τετραγωνικών ποδιών, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει περίπου 1.000 άτομα για ένα δείπνο με καθίσματα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Η αρχική εκτίμηση για τη χωρητικότητα της αίθουσας ήταν 650 άτομα, όμως πλέον η αίθουσα προβλέπεται να φιλοξενεί περίπου 1.000 άτομα. Η συνολική προσθήκη στον Λευκό Οίκο θα αυξήσει τη συνολική έκταση του συγκροτήματος πάνω από 89.000 τετραγωνικά πόδια, ακολουθώντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η κύρια κατασκευή του Λευκού Οίκου έχει έκταση περίπου 55.000 τετραγωνικών ποδιών.
Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ενός διώροφου συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει γραφεία για την Πρώτη Κυρία, κινηματογράφο και επαγγελματική κουζίνα. Το νέο συγκρότημα απαιτεί επίσης την κατασκευή μιας διώροφης κιονοστοιχίας που θα συνδέει τη νέα Ανατολική Πτέρυγα με το κύριο κτίριο του Λευκού Οίκου.
Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από δημοκρατικούς, συντηρητές και ιστορικούς, που εκφράζουν ανησυχίες για την αλλαγή του ιστορικού χαρακτήρα του Λευκού Οίκου. Η έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού είναι ένα από τα τελευταία βήματα για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, οι επιτροπές που διορίστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ενισχυθεί με φίλους του προέδρου, αντικαθιστώντας εκείνους που είχαν διοριστεί από τον Μπάιντεν.
Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί αρχικά στα 200 εκατομμύρια δολάρια, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια. Παρά την ανησυχία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να το κατασκευάσει για λιγότερο και ότι έχει συγκεντρώσει από δωρεές 350 εκατομμύρια δολάρια για το έργο.
