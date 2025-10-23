Σε στιλ Λουδοβίκου ΙΔ' και με αυξημένο κόστος κατά 100 εκατ. δολάρια η αίθουσα χορού που φτιάχνει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η μακέτα του έργου

Η ξύλινη είσοδος της ανατολικής πτέρυγας, αποτελεί από καιρό το κύριο σημείο εισόδου για τους επισκέπτες που παρευρίσκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, καθώς και για όσους συμμετέχουν σε ξεναγήσεις στο κτίριο. Το τμήμα αυτό πήρε τη σημερινή του μορφή το 1942. Το υπόλοιπο της ανατολικής πτέρυγας είναι πιθανό να κατεδαφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με αξιωματούχους.Ο Τραμπ δήλωσε ότι η οποιαδήποτε αντίδραση ή ανησυχία σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας. «Δεν ήμουν διαφανής; Έχω δείξει τα πάντα σε όλους όσοι θέλουν να ακούσουν» είπε από το Οβάλ Γραφείο. Η κατασκευή της αίθουσας χορού ξεκίνησε το καλοκαίρι, με τον Τραμπ να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου του έργου. Στην ομάδα εμπλέκονται αρχιτέκτονες, η Ομάδα Στρατιωτικής Υπηρεσίας του Λευκού Οίκου, η Μυστική Υπηρεσία και άλλοι συνεργάτες.Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης, σύμφωνα με το Newsweek, ότι η αίθουσα χορού θα «πληρωθεί κατά 100% από εμένα και κάποιους φίλους μου, δωρητές».- Altria Group, Inc.- Amazon- Apple- Booz Allen Hamilton- Caterpillar, Inc.- Coinbase- Comcast Corporation- J. Pepe and Emilia Fanjul- Hard Rock International- Google- HP Inc.- Lockheed Martin- Meta Platforms- Micron Technology- Microsoft- NextEra Energy, Inc.- Palantir Technologies Inc.- Ripple- Reynolds American- T-Mobile- Tether America- Union Pacific Railroad- Adelson Family Foundation- Stefan E. Brodie- Betty Wold Johnson Foundation- Charles and Marissa Cascarilla- Edward and Shari Glazer- Harold Hamm- Benjamin Leon Jr.- The Lutnick Family- The Laura & Isaac Perlmutter Foundation- Stephen A. Schwarzman- Konstantin Sokolov- Kelly Loeffler and Jeff Sprecher- Paolo Tiramani- Cameron Winklevoss- Tyler WinklevossΑπό την πλευρά της, η Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού (NCPC), η οποία εποπτεύει τις ομοσπονδιακές κατασκευές στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η έγκριση του έργου θα χρειαστεί μόνο όταν ξεκινήσει η κάθετη κατασκευή, καθώς δεν έχει αρμοδιότητα για την κατεδάφιση. Ο Τραμπ πρόσφατα διόρισε το μέλος του Λευκού Οίκου, Will Scharf, να προεδρεύσει της Επιτροπής, με τον Scharf να δηλώνει ότι η επιτροπή θα εμπλακεί μόλις ολοκληρωθεί η κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας.