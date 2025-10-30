Ένας στους δύο Αμερικανοί λένε «όχι» στα σχέδια του Τραμπ για την τεράστια αίθουσα χορού
Ένας στους δύο Αμερικανοί λένε «όχι» στα σχέδια του Τραμπ για την τεράστια αίθουσα χορού
Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι είναι οι ψηφοφόροι που κυρίως αντιτίθενται στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου
Η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ να αντικαταστήσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου με μια αίθουσα χορού, δείχνει δημοσκόπηση των Washington Post/ABC News/Ipsos που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.
Το 56% των Αμερικανών δήλωσε ότι αντιτίθεται στο σχέδιο που κοστίζει 300 εκατ, δολάρια, ενώ μόνο το 28% εξέφρασε την υποστήριξή του.
Όπως είναι εύλογο, το έργο έχει σημαντικά μεγαλύτερη υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων παρά των Δημοκρατικών. Ειδικότερα, το 62% των Ρεπουμπλικάνων το υποστηρίζει, ενώ το 88% των Δημοκρατικών αντιτίθεται. Από τους ανεξάρτητους, το 17% να υποστηρίζει το σχέδιο και το 61% να το αποδοκιμάζει, αναφέρει το Politico.
Παρά τις αρχικές υποσχέσεις του Τραμπ ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τη δομή του Λευκού Οίκου, έχει κατεδαφίσει εντελώς η ανατολική πτέρυγα που στέγαζε το γραφείο της πρώτης κυρίας και άλλες αίθουσες υποδοχής.
Η νέα αίθουσα χορού, με εμβαδό πάνω από 8.000 τετραγωνικά μέτρα θα ολοκληρωθεί πολύ πριν από το 2029 και θα μπορεί να φιλοξενεί σχεδόν 1.000 άτομα.
Η κυβέρνηση έχει ζητήσει δωρεές από πολλούς δωρητές, μεταξύ των οποίων και εταιρείες τεχνολογίας. Ο Λευκός Οίκος έχει υποσχεθεί διαφάνεια, αλλά δεν διευκρίνισε πότε θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των προσφορών.
Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου, με τυχαίο δείγμα 2.725 ενηλίκων. Το περιθώριο σφάλματος +/- 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά με μεγαλύτερο περιθώριο για τις υποομάδες.
