Με συνθήματα υπέρ του Μαδούρο η πρώτη συνεδρίαση της εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα - Ο πατέρας μου θα επιστρέψει, είπε ο γιος του
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», είπε συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο στη συνεδρίαση - Δείτε βίντεο
Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα καθώς πολλοί βουλευτές θέλησαν να εκφράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο της χώρας, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.
«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») – ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας – ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ παριστάνει τον εισαγγελέα, τον δικαστή και τον αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου, τα ηνία της εξουσίας έχει αναλάβει η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.
Ο γιος του έκπτωτου προέδρου, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς) – εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας. Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του «θα επιστρέψουν».
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.
#ATENCIÓN— Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) January 5, 2026
La Asamblea Nacional de #Venezuela instala el período constitucional legislativo 2026-2031, en donde está presente el diputado Juan Escalona, con lo cual se desmiente el fake news que lo daban por fallecido tras la agresión norteamericana contra la nación. pic.twitter.com/CBsmvcq7B9
