Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η Μαρία Ματσάδο ευχαριστεί τον Τραμπ παρ' όλο που δεν την εμπιστεύεται: Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά
Η Μαρία Ματσάδο ευχαριστεί τον Τραμπ παρ' όλο που δεν την εμπιστεύεται: Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά
«Η Βενεζουέλα θα είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Η Βενεζουελάνα ηγέτης της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία βραβεύθηκε με το Βραβείο Ειρήνης Νόμπελ 2025 για το έργο της στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι «η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά».
«Ο γενναίος λαός της Βενεζουέλας βγήκε στους δρόμους σε 30 χώρες και 130 πόλεις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει ένα τεράστιο βήμα που σηματοδοτεί την αναπόφευκτη και άμεση μετάβαση για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ματσάδο σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.
«Εμείς οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση του για την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το νόμο», πρόσθεσε. «Η Βενεζουέλα θα είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά, και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», δήλωσε η Ματσάδο. «Θα φωνάξουμε, θα προσευχηθούμε και θα αγκαλιαστούμε ως οικογένεια, γιατί τα παιδιά μας θα επιστρέψουν σπίτι».
«Ο γενναίος λαός της Βενεζουέλας βγήκε στους δρόμους σε 30 χώρες και 130 πόλεις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει ένα τεράστιο βήμα που σηματοδοτεί την αναπόφευκτη και άμεση μετάβαση για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ματσάδο σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.
El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026
Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp
«Εμείς οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση του για την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το νόμο», πρόσθεσε. «Η Βενεζουέλα θα είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά, και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», δήλωσε η Ματσάδο. «Θα φωνάξουμε, θα προσευχηθούμε και θα αγκαλιαστούμε ως οικογένεια, γιατί τα παιδιά μας θα επιστρέψουν σπίτι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα