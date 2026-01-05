Ανήσυχος δηλώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ για την αστάθεια στη Βενεζουέλα και τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη Μαδούρο
Αντόνιο Γκουτέρες Βενεζουέλα ΟΗΕ

Ανήσυχος δηλώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ για την αστάθεια στη Βενεζουέλα και τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη Μαδούρο

Θα υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Ανήσυχος δηλώνει ο ΓΓ του ΟΗΕ για την αστάθεια στη Βενεζουέλα και τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη Μαδούρο
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

«Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον πιθανό αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωση του που παρέδωσε στο συμβούλιο ασφαλείας η επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

«Δεν σέβεται του κανόνες του διεθνούς δικαίου»

Ο Γκουτέρες αναφέρει επίσης στη δήλωση του ότι ανησυχεί για το ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας το Σάββατο δεν σέβεται του κανόνες του διεθνούς δικαίου.

«Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός», αναφέρει στην δήλωση του.
