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Απίστευτα σκηνικά στη Νέα Υόρκη: Οπαδοί των Νικς πέταξαν αυγά στον Γουεμπανιαμά, βίντεο
Απίστευτα σκηνικά στη Νέα Υόρκη: Οπαδοί των Νικς πέταξαν αυγά στον Γουεμπανιαμά, βίντεο
Οι Νικς έκαναν μυθική ανατροπή από το -29 και πλέον απέχουν μια νίκη από το πρωτάθλημα μετά από 53 ολόκληρα χρόνια
Αδιανόητα πράγματα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου οι Νικς πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των playoffs του NBA, επικρατώντας με 107-106 των Σπερς και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης και κατά την αποχώρηση της ομάδας του Σαν Αντόνιο, οι οπαδοί των Νικς προπηλάκισαν των Γάλλο σταρ Βίκτορ Γουεμπανιαμά, πετώντας του αντικείμενα και αυγά με εκείνων ευτυχώς να τα αποφεύγει.
Το επεισόδιο αυτό έρχεται να προστεθεί στην γενικότερη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή του Μανχάταν, όπου αστυνομία έχει προβεί σε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης αλλά και σε συλλήψεις.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:
Μετά το τέλος της αναμέτρησης και κατά την αποχώρηση της ομάδας του Σαν Αντόνιο, οι οπαδοί των Νικς προπηλάκισαν των Γάλλο σταρ Βίκτορ Γουεμπανιαμά, πετώντας του αντικείμενα και αυγά με εκείνων ευτυχώς να τα αποφεύγει.
Το επεισόδιο αυτό έρχεται να προστεθεί στην γενικότερη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή του Μανχάταν, όπου αστυνομία έχει προβεί σε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης αλλά και σε συλλήψεις.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:
Knicks fans throwing stuff at Wemby and the Spurs as they arrive at their hotel😬 pic.twitter.com/R2qGunsxBW— KingCharge (@KingCharge) June 11, 2026
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