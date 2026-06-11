Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τέλος από τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς: «Πέρασα πέντε υπέροχα χρόνια που δεν τα αλλάζω με τίποτα»
Τέλος από τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς: «Πέρασα πέντε υπέροχα χρόνια που δεν τα αλλάζω με τίποτα»
Ο Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτησε τη Μονακό και αναζητά το νέο σταθμό της καριέρας του
Το φινάλε της διαδρομής του στη Μονακό ανακοίνωσε ο Μάικ Τζέιμς.
Ο Αμερικανός γκαρντ που είναι πρώτος σκόρερ της Euroleague με ανάρτησή του στα social media την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες και με τον Βασίλη Σπανούλη, αποχαιρέτησε τη Μονακό στην οποία έπαιξε για πέντε χρόνια.
Το 2025 έφτασε στον τελικό της Euroleague υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη αλλά η φετινή χρονιά είχε πολλά οικονομικά προβλήματα τα οποία τον οδήγησαν στην απόφαση να απέχει από τους αγώνες στο φινάλε της.
Για τον Μάικ Τζέιμς έχει δείξει ενδιαφέρον η Μπαρτσελόνα, η Ντουμπάι ενώ και άλλες ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι της απόκτησης του 36χρονου.
Η ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς
«Πολλοί μιλάνε για την κληρονομιά και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί. Ήταν πέντε υπέροχα/τρελά/απρόβλεπτα/καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. (υ.γ: Είναι δύσκολο να βρω φωτογραφίες όλων.)».
Ο Αμερικανός γκαρντ που είναι πρώτος σκόρερ της Euroleague με ανάρτησή του στα social media την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες και με τον Βασίλη Σπανούλη, αποχαιρέτησε τη Μονακό στην οποία έπαιξε για πέντε χρόνια.
Το 2025 έφτασε στον τελικό της Euroleague υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη αλλά η φετινή χρονιά είχε πολλά οικονομικά προβλήματα τα οποία τον οδήγησαν στην απόφαση να απέχει από τους αγώνες στο φινάλε της.
Για τον Μάικ Τζέιμς έχει δείξει ενδιαφέρον η Μπαρτσελόνα, η Ντουμπάι ενώ και άλλες ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι της απόκτησης του 36χρονου.
Η ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς
«Πολλοί μιλάνε για την κληρονομιά και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί. Ήταν πέντε υπέροχα/τρελά/απρόβλεπτα/καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. (υ.γ: Είναι δύσκολο να βρω φωτογραφίες όλων.)».
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