Επέστρεψαν δυναμικά οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο, σε απόσταση βολής οι 2.400 μονάδες

Σε κλοιό μεταβλητότητας λόγω Μ. Ανατολής και ΕΚΤ – Εταιρικά «αναχώματα» στο ταμπλό

Μπαράζ ομολογιακών εκδόσεων – Στο επίκεντρο ο ΑΔΜΗΕ

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Σε θετικό έδαφος επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη χθεσινή διόρθωση, με τον Γενικό Δείκτη να πλησιάζει σε απόσταση βολής από τις 2.400 μονάδες, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο προς τις φετινές κορυφές.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/6), κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.396,42 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.367,70 μονάδες. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα από τις 4 Φεβρουαρίου. Σε μόλις -0,44% υπολογίζεται πλέον η διαφορά από το υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων. Σε +13% ανέρχεται η φετινή απόδοση.Λόγω των ισχυρών κερδών τους ξεχώρισαν σήμερα η Allwyn και η Titan. Μικρότερη άνοδο κατέγραψε ο ΟΤΕ, αλλά αρκετή ώστε να τον οδηγήσει στα 19 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Μάιος 2008). Το ιστορικό υψηλό της διεύρυνε ο ΑΔΜΗΕ, πιάνοντας τα 4,2 ευρώ, με την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ να μπαίνει στην τελική ευθεία μετά την έγκριση από τη σημερινή ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.Η διεθνής επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν. Αν και η συγκεκριμένη στρατιωτική κλιμάκωση θολώνει το τοπίο γύρω από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αναλυτές επισημαίνουν πως η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αφήνει, υπό προϋποθέσεις, ένα «παράθυρο» για την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου. Την ίδια στιγμή, το ράλι στο πετρέλαιο περιορίζει αισθητά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.Πέραν του γεωπολιτικού μετώπου,. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο από το 2% στο 2,25%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023 και πρώτη αλλαγή στη νομισματική πολιτική από πέρυσι τον Ιούνιο.Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές κάνουν λόγο για μια συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας και έντονων διακυμάνσεων στα ευρωπαϊκά ταμπλό. Ωστόσο, όσον αφορά την Αθήνα «αναχώματα» στις πτωτικές πιέσεις ύψωσαν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία διατηρούν ζωντανό το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένους τίτλους.Η Ελλάδα άντλησε χθες 3 δισ. ευρώ μέσω της επανέκδοσης (reopening) του ομολόγου λήξης Ιανουαρίου 2036, προσελκύοντας προσφορές που ξεπέρασαν τα 36 δισ. ευρώ από 287 επενδυτές, κάτι που συνεπάγεται υπερκάλυψη περίπου 12 φορές. Το ομόλογο τιμολογήθηκε με απόδοση 3,8% (κουπόνι 3,375%), ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) το spread υποχώρησε από τις αρχικές 71 μονάδες βάσης στις 68 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps.Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, μετά τη συναλλαγή αυτή, το συνολικό ανεξόφλητο μέγεθος της συγκεκριμένης έκδοσης αυξήθηκε στα 7,55 δισ. ευρώ, καθιστώντας την το μεγαλύτερο ελληνικό κρατικό ομόλογο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κυκλοφορία. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να έχει ήδη καλύψει το 94% του ετήσιου χρηματοδοτικού του στόχου ύψους 8 δισ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν πάνω από τα 38 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια επιπλέον πρόωρη αποπληρωμή δανείων της εποχής των μνημονίων, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, στις 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για τη μείωση του χρέους.Η Motor Oil ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση ενός κοινού ομολογιακού δανείου υψηλής εξασφάλισης χωρίς εμπράγματες ασφάλειες (senior unsecured bond), ύψους 400 εκατ. ευρώ και λήξης το 2031. Οι ομολογίες φέρουν ετήσιο κουπόνι 3,75% και τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας, με ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουνίου 2031, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 18 Ιουνίου 2026. Τα έσοδα από την έκδοση, σε συνδυασμό με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των εν κυκλοφορία ομολογιών της εταιρείας ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026.Η Optima Bank ολοκλήρωσε την παρθενική της έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) ύψους 200 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση που ξεπέρασε τα 2,2 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη περίπου 11 φορών. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει την τιμολόγηση κατά 50 μονάδες βάσης σε σχέση με το αρχικό εύρος, διαμορφώνοντας το επιτόκιο στο 6,75%, ενώ οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές απορρόφησαν περισσότερο από το 75% της έκδοσης.Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο διαχειριστής κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €97,4 εκατ. (+18% σε ετήσια βάση, λόγω των αυξημένων εσόδων από τις χρεώσεις συστήματος. Κάτω από τη γραμμή του EBITDA, η λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, οδηγώντας σε καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ για το α’ τρίμηνο ύψους €49,1 εκατ. (+27% σε ετήσια βάση). Αντιστοίχως, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους €24,1 εκατ. (+23% σε ετήσια βάση), που αντιστοιχούν σε κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,1 ευρώ. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (1 δισ. ευρώ συνολικά για τον ΑΔΜΗΕ), με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει στις 16 Ιουνίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου.Στη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της Quest, οι μέτοχοι ενέκριναν το προτεινόμενο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή, με την αποκοπή να είναι προγραμματισμένη για αύριο (12/6). Στο περιθώριο της ΓΣ, η διοίκηση υπογράμμισε το θετικό ξεκίνημα για το 2026 και επανέλαβε ότι η απόφαση σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση του εναπομείναντος ποσοστού 80% της ACS στην GLS αναμένεται γύρω στον Οκτώβριο.