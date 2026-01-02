Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: 119 οι τραυματίες, οι 113 έχουν ταυτοποιηθεί, 40 οι νεκροί, λένε οι ελβετικές Αρχές

η Γενική Εισαγγελέας επισήμανε πως βασικό σενάριο για την έναρξη της φωτιάς θεωρούνται τα

βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας.

🇨🇭 Another terrifying video from last night's club fire in Switzerland, where 47 people have died so far pic.twitter.com/psWOodiFZJ — Megatron (@Megatron_ron) January 2, 2026

Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών του καντονιού του Βαλέ μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρτη νύχτα της, με την αστυνομία να δίνει σταδιακά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουνΣτη νέα ενημέρωση, το μεσημέρι της Παρασκευής,Από την πλευρά του, ο διοικητής της Αστυνομίας του Βαλέ,, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα «για να δοθούν νόμιμες και σαφείς απαντήσεις» μετά την τραγωδία.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε, εκ των οποίων οιέχουν ήδη ταυτοποιηθεί επισήμως. Από αυτούς, 71 είναι Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας Λουξεμβούργιος, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 τραυματίες η υπηκοότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 40. «Η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης προχωρά με πλήρη ρυθμό», τόνισε ο. Ακόμη, αναφέρθηκε πωςθα μεταφερθούν την Κυριακή σε νοσοκομεία χωρών τηςΤον ίδιο αριθμό θυμάτων, «περίπου 40 νεκρούς», επανέλαβε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας,διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη επικαιροποίηση. Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου της Σιόν, επισημαίνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι διέκοψαν τις άδειές τους για να συνδράμουν στη διαχείριση των τραυματιών και των εκτάκτων αναγκών. Τέλος, σημείωσε πως οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλες τις πρεσβείες της Ελβετίας ανά τον κόσμο.Από την πλευρά της, η Γενική Εισαγγελέαςανέφερε ότι περίπου 30 άτομα συμμετέχουν ενεργά στην ανακριτική διαδικασία. «Η απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ταυτοποίηση των θυμάτων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία του πένθους», δήλωσε.Για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς, η Πιλού είπε πως «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Εισαγγελία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς. Εξετάζουμε διάφορες υποθέσεις. Υποθέτουμε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας. Από εκεί, η φωτιά επεκτάθηκε στην οροφή».Όπως αναφέρθηκε, οιτου μπαρ έχουν ήδη ανακριθεί. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τις ανακαινίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο μπαρ. «Εξετάζουμε επίσης τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν» τόνισε. Οι έξοδοι κινδύνου, οι πυροσβεστήρες και η χωρητικότητα του μπαρ βρίσκονται επίσης υπό έρευνα. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σε κάποιο άτομο. Ωστόσο, είναι πιθανό να ξεκινήσει έρευνα γιακαι