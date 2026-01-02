Κραν Μοντανά: Τα βεγγαλικά, η χαμηλή οροφή και η στενή σκάλα που μετέτρεψαν το Le Constellation σε παγίδα θανάτου

«Όταν έσπασαν τα παράθυρα, η φωτιά έγινε 10πλάσια σε μέγεθος» αναφέρουν ειδικοί στην Corriere della Sera - Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο φαινόμενο flashover, το οποίο σφράγισε τη μοίρα δεκάδων θαμώνων του μπαρ

Νέα στοιχεία για τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας στο Κραν Μοντανά φέρνουν στο φως οι ελβετικές αρχές, σκιαγραφώντας έναν φονικό συνδυασμό παραγόντων που μετέτρεψαν το μπαρσε παγίδα θανάτου.Σύμφωνα με την Corriere della Sera, παρότι η έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπους (αριθμός που αναμένεται να ανέβει) έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι, στο εσωτερικό του μπαρ, εκδηλώθηκε το άκρως επικίνδυνο φαινόμενο της στιγμιαίας ανάφλεξης πυρκαγιάς , γνωστό με τον αγγλικό όρο. Το flashover συμβαίνει όταν η πλειοψηφία από τις εκτεθειμένες επιφάνειες σε έναν κλειστό χώρο θερμαίνονται ως το σημείο αυτανάφλεξής τους και εκλύουν εύφλεκτα αέρια, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα.Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο; Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία εάν τα μέτρα ασφαλείας στο Le Constellation ήταν πιο αυστηρά και εάν ο χώρος πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφαλή εκκένωσή του;Όπως αναφέρει το άρθρο της ιταλικής εφημερίδας, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί από το προσωπικό πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, η χαμηλή και εύφλεκτη οροφή, καθώς και η στενή σκάλα που αποτελούσε τη μοναδική έξοδο από το υπόγειο του καταστήματος.Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού του Βαλέ,, υπογραμμίζει ότι, παρότι τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ένα στοιχείο θεωρείται βέβαιο: «Η φωτιά που σκότωσε δεκάδες ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από εκατό ήταν ατύχημα», λέει χαρακτηριστικά, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Ο ίδιος αποσαφήνισε πριν από μερικές ώρες και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, εξηγώντας ότι «υπήρξαν εκρήξεις μετά τη φωτιά» και όχι το αντίστροφο, όπως είχε ακουστεί τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από έναπου χρησιμοποιείται συχνά σε κλαμπ και μπαρ για γενέθλια ή εορτασμούς. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τη μοιραία νύχτα κάποια άτομα – είτε σερβιτόροι είτε θαμώνες – κρατούσανψηλά (ακόμη και σκαρφαλωμένοι στους ώμους άλλων), φέρνοντας τις σπίθες επικίνδυνα κοντά στην οροφή, η οποία περιγράφεται ως χαμηλή και εύφλεκτη.Από εκεί και πέρα,. Όπως εξηγούν στην ιταλική εφημερίδα ειδικοί στην εξάπλωση πυρκαγιών, σε συνθήκες περιορισμένου οξυγόνου η φωτιά μπορεί να «σιγοκαίει». Όταν όμως κάποιοι, σε μια προσπάθεια διαφυγής, έσπασαν τα παράθυρα για να βγουν οι καπνοί, συνέβη το μοιραίο. «Το άνοιγμα επέτρεψε την είσοδο οξυγόνου στον κλειστό χώρο, κάνοντας τη φωτιά 10 φορές πιο ισχυρή», σημειώνουν οι εμπειρογνώμονες. Σε περιβάλλοντα όπου το ποσοστό οξυγόνου είναι κάτω από 15% οξυγόνου δεν υπάρχουν μεγάλες φλόγες, εξηγούν. Η απότομη εισροή αέρα όμως μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη.Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη που περιέγραψαν πολλοί επιζώντες και που αρχικά είχε οδηγήσει ακόμη και σε υποψίες τρομοκρατικής ενέργειας – σενάριο που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την εισαγγελία του Καλέ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπήρξε ταυτόχρονη ανάφλεξη σχεδόν όλων των αντικειμένων εντός του χώρου, οδηγώντας στα εκτεταμένα και θανατηφόρα εγκαύματα των θυμάτων.





Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάταξη του χώρου. «Μια στενή σκάλα ήταν η μοναδική έξοδος από το υπόγειο του καταστήματος», ανέφερε ο Γκισλέρ, επιβεβαιώνοντας μαρτυρίες των επιζώντων που περιέγραψαν πώς είχαν εγκλωβιστεί χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν θα ασκηθεί δίωξη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με την εισαγγελέα του καντονιού Βαλε, Μπεατρίς Πιγιού, να διευκρινίζει ότι προς το παρόν «δεν υπάρχουν άτομα υπό κράτηση».



Σύμφωνα με την Corriere dela Serra, o Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάδο, έκανε επίσης λόγο τις προηγούμενες ώρες για πυροτεχνήματα ή κροτίδες ως πιθανή αφετηρία της φωτιάς, επικαλούμενος ενημέρωσή του από τις ελβετικές Αρχές.



Στα επόμενα βήματα της έρευνας, οι αρχές θα συλλέξουν και θα αναλύσουν βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, αλλά και προγενέστερο οπτικό υλικό, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύπτει επικίνδυνες πρακτικές. Σε διαφημιστικό βίντεο του Le Constellation, φαίνονται πελάτες να σηκώνουν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά να αγγίζουν σχεδόν την οροφή. Εκεί, σύμφωνα με όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία, άναψε η σπίθα της τραγωδίας.