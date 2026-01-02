Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Έκπληξη που δεν είχε γίνει κάτι νωρίτερα» λέει 30χρονος που σύχναζε στο μοιραίο μπαρ

Για τα χαλαρά μέτρα ασφαλείας στο Le Constellation μιλούν άτομα που γνωρίζουν την περιοχή - Η ιστορία του ζευγαριού Γάλλων από την Κορσική που ανέλαβαν το μαγαζί το 2015 - Ένας 19χρονος γλίτωσε επειδή «έφαγε πόρτα»