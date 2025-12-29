Συνάντηση Νετανιάχου με τον Ρούμπιο πριν το τετ-α-τετ με Τραμπ
Στο επίκεντρο των συνομιλιών στη Φλόριντα θα τεθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, χωρίς να αναφέρει κάτι περισσότερο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από αυτή με τον Ντόναλντ Τραμπ (στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος), την έκτη από την αρχή του έτους για τους δύο ηγέτες.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα τεθούν το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και η δεύτερη φάση του που καθυστερεί, αλλά και περιφερειακά ζητήματα.
