Συνάντηση Νετανιάχου με τον Ρούμπιο πριν το τετ-α-τετ με Τραμπ
Στο επίκεντρο των συνομιλιών στη Φλόριντα θα τεθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.
«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, χωρίς να αναφέρει κάτι περισσότερο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από αυτή με τον Ντόναλντ Τραμπ (στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος), την έκτη από την αρχή του έτους για τους δύο ηγέτες.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα τεθούν το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και η δεύτερη φάση του που καθυστερεί, αλλά και περιφερειακά ζητήματα.
I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. 🇮🇱🇺🇸— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025
פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ
