Γάζα: Καμία χώρα δεν έχει δεσμευτεί ακόμα για αποστολή στρατευμάτων, στο πλαίσιο διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης

Αβεβαιότητα για τον ρόλο της Χαμάς και τον αφοπλισμό της, σύμφωνα με τους Financial Times – Ανυπόστατες μέχρι στιγμής οι πληροφορίες περί συμμετοχής Ινδονησίας, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας