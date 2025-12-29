Γάζα: Καμία χώρα δεν έχει δεσμευτεί ακόμα για αποστολή στρατευμάτων, στο πλαίσιο διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης
Αβεβαιότητα για τον ρόλο της Χαμάς και τον αφοπλισμό της, σύμφωνα με τους Financial Times – Ανυπόστατες μέχρι στιγμής οι πληροφορίες περί συμμετοχής Ινδονησίας, Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας
Καμία χώρα δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής επισήμως την πρόθεσή της να αποστείλει στρατιωτικό απόσπασμα στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, καμία χώρα δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη χρήση στρατιωτικής βίας. Πηγή της εφημερίδας, με γνώση της θέσης των ισραηλινών αρχών, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι Αμερικανοί πιστεύουν αφελώς πως μπορούν να προχωρήσουν στην επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος χωρίς να αφοπλιστεί η Χαμάς» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ακόμη πραγματικό σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των όπλων της Χαμάς».
Σε προγενέστερο δημοσίευμά της, η βρετανική εφημερίδα The Guardian είχε αναφέρει ότι η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία θα συνεισέφεραν σημαντικό αριθμό στρατιωτών σε σώμα σταθεροποίησης υπό αιγυπτιακή ηγεσία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία.
Παράλληλα, η εφημερίδα The National ανέφερε ότι το διεθνές απόσπασμα εκτιμάται πως θα αποτελείται από τουλάχιστον 4.000 στρατιωτικούς. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δυνάμεις αυτές δεν θα φέρουν βαρέα όπλα και θα διαθέτουν εντολή αντίστοιχη με εκείνη ειρηνευτικής αποστολής.
Ο ρόλος του διεθνούς σώματος, όπως περιγράφεται, θα επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη πρόχειρων νοσοκομείων, στην αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και στην επίβλεψη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για την ανάσυρση των σορών Παλαιστινίων από τα ερείπια, σε συνεργασία με περίπου 3.000 τοπικούς εθελοντές.
