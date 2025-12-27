Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Αντιδράσεις μετά την προσθήκη του ονόματος Τραμπ στο Kennedy Center: Αγωγή 1 εκατ. δολαρίων για ακύρωση συναυλίας
Μουσικός ακύρωσε εμφάνιση στο Kennedy Center αντιδρώντας στην προσθήκη του ονόματος Τραμπ, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για πολιτικό τέχνασμα και να διεκδικεί αποζημίωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων
Αντιπαράθεση με έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση χριστουγεννιάτικης συναυλίας στο Kennedy Center, λίγες ημέρες αφότου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα προστεθεί στο ιστορικό πολιτιστικό συγκρότημα.
Ο πρόεδρος του Kennedy Center, Ρίτσαρντ Γκρενέλ, απέστειλε επιστολή στον μουσικό Τσακ Ρεντ, με την οποία τον κατηγορεί για «πολιτικό τέχνασμα» και προαναγγέλλει ότι θα διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 1 εκατ. δολαρίων για την ακύρωση της εμφάνισης της παραμονής των Χριστουγέννων. Στην επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Associated Press, ο Γκρενέλ χαρακτηρίζει την απόφαση του μουσικού «κλασικό παράδειγμα μισαλλοδοξίας» και τονίζει ότι προκάλεσε σοβαρό οικονομικό πλήγμα σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό τέχνης.
Ο ντράμερ Τσακ Ρεντ, σε μήνυμά του στο Associated Press επιβεβαίωσε ότι αποχώρησε από τη συναυλία εξαιτίας της αλλαγής ονομασίας. Όπως ανέφερε, όταν διαπίστωσε ότι το όνομα του Τραμπ εμφανίστηκε πρώτα στην ιστοσελίδα του Kennedy Center και λίγες ώρες αργότερα στο ίδιο το κτίριο, αποφάσισε να ακυρώσει την εκδήλωση.
Ο Ρεντ διοργάνωνε τα καθιερωμένα εορταστικά Jazz Jams στο Kennedy Center από το 2006, έχοντας διαδεχθεί τον μπασίστα Γουίλιαμ «Κίτερ» Μπετς. Περιέγραψε την εκδήλωση ως μια ιδιαίτερα δημοφιλή χριστουγεννιάτικη παράδοση, στην οποία συχνά συμμετείχαν και σπουδαστές μουσικής, σημειώνοντας ότι η ακύρωσή της υπήρξε «ιδιαίτερα λυπηρή».
Το Kennedy Center φέρει το όνομα του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963. Έναν χρόνο αργότερα, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που όριζε το πολιτιστικό κέντρο ως ζωντανό μνημείο στη μνήμη του.
Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ θεωρείται στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και ανέλαβε την προεδρία του Kennedy Center μετά την απομάκρυνση της προηγούμενης διοίκησης. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το διοικητικό συμβούλιο που είχε οριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ ενέκρινε την αλλαγή, ωστόσο ακαδημαϊκοί και ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Η ανιψιά του Κένεντι, Κέρι Κένεντι, έχει ήδη δηλώσει ότι θα επιδιώξει την αφαίρεση του ονόματος Τραμπ από το κτίριο μόλις λήξει η θητεία του, ενώ ο πρώην ιστορικός της Βουλής των Αντιπροσώπων Ρέι Σμοκ συγκαταλέγεται σε όσους επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή απαιτεί ρητή έγκριση από το Κογκρέσο.
