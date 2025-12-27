Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ρεκόρ χιονόπτωσης στην Ευρώπη: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο Πράτο Νεβόζο της Ιταλίας
Εντυπωσιακά ύψη χιονιού στο δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο, με τις Αρχές σε επιφυλακή και τις εικόνες να κάνουν τον γύρο της Ευρώπης
Σχεδόν τρία μέτρα χιονιού έχουν καλύψει το χιονοδρομικό κέντρο του Prato Nevoso, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα χιονόστρωσης που έχουν σημειωθεί φέτος στην Ευρώπη. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ήδη ως ιστορικό, καθώς το ύψος του χιονιού ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο της εποχής.
Οι έντονες και συνεχείς χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών μετέτρεψαν την ορεινή περιοχή του Πιεμόντε σε ένα κατάλευκο τοπίο, με δρόμους, στέγες και εγκαταστάσεις να θάβονται κυριολεκτικά κάτω από παχύ στρώμα χιονιού. Οι εικόνες από το Πράτο Νεβόζο κάνουν τον γύρο των ευρωπαϊκών μέσων, προκαλώντας εντυπωσιασμό αλλά και ανησυχία.
Οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι μεγάλες ποσότητες χιονιού αυξάνουν τον κίνδυνο χιονοστιβάδων και δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ορεινές περιοχές. Σε αρκετά σημεία απαιτήθηκε η παρέμβαση εκχιονιστικών μηχανημάτων, ενώ εκδόθηκαν συστάσεις προς κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Παρά τους κινδύνους, η πρωτοφανής χιονόπτωση θεωρείται θετική εξέλιξη για τον χειμερινό τουρισμό. Το Πράτο Νεβόζο, ένα από τα γνωστότερα χιονοδρομικά κέντρα της βόρειας Ιταλίας, διαθέτει πλέον ιδανικές συνθήκες για σκι και snowboard, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει αυξημένο αριθμό επισκεπτών το επόμενο διάστημα.
Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιματικής αστάθειας στην Ευρώπη, όπου έντονες χιονοπτώσεις εναλλάσσονται με περιόδους ασυνήθιστα ήπιου καιρού.
Το Πράτο Νεβόζο παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής, τόσο για το εντυπωσιακό φυσικό θέαμα όσο και για τις προκλήσεις που δημιουργεί η διαχείριση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας χιονιού σε μικρό χρονικό διάστημα.
A Prato Nevoso quasi 3 metri di neve, innevamento record in Europa #ANSA pic.twitter.com/zyRvldYkfE— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 26, 2025
