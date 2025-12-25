Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου: Υποβλήθηκε σε χειρουργείο για κήλη
Οι γιατροί εκτιμούν ότι η νοσηλεία του θα διαρκέσει ακόμη πέντε έως επτά ημέρες

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένο χειρουργείο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο DF Star και, σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του στο Instagram, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από το 2018, όταν είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, γεγονός που τον οδήγησε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Πρόσφατα, διαγνώστηκε και με καρκίνο του δέρματος.

Η συγκεκριμένη επέμβαση αφορούσε αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Όπως δήλωσε ο γιατρός Κλαούντιο Μπιρολίνι, πρόκειται για «σύνθετο αλλά προγραμματισμένο χειρουργείο», με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η νοσηλεία του θα διαρκέσει ακόμη πέντε έως επτά ημέρες.
