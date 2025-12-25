Πώς ο Τραμπ «παρακολούθησε» το ταξίδι του Άγιου Βασίλη: Τι είπε τηλεφωνικώς στα παιδιά, δείτε βίντεο

«Καθαρό, όμορφο κάρβουνο» και η… όρεξη του Άγιου Βασίλη

Παράδοση δεκαετιών και πολιτικές αναφορές στο φόντο

Από τον Άγιο Βασίλη στο Truth Social

Σε συνομιλία με οκτάχρονη από το Κάνσας που ανησυχούσε μήπως βρει κάρβουνο κάτω από το δέντρο, ο Τραμπ απάντησε με γνωστό του σύνθημα, ρωτώντας: «Εννοείς καθαρό, όμορφο κάρβουνο;».Σε άλλη ερώτηση παιδιού από τη Βόρεια Καρολίνα για το αν ο Άγιος Βασίλης θα θυμώσει αν δεν του αφήσουν γάλα και μπισκότα, ο πρόεδρος ήταν σαφής: «Θα τα άφηνα. Νομίζω ότι ο Άγιος Βασίλης έχει σοβαρή όρεξη». Μάλιστα, τον περιέγραψε ως «λίγο χερουβικό, δηλαδή λίγο πιο βαρύ», λέγοντας πως «θα εκτιμήσει τα μπισκότα».Η NORAD παρακολουθεί την πορεία του Άγιου Βασίλη κάθε παραμονή Χριστουγέννων από το 1955, με διαδοχικούς Αμερικανούς προέδρους να συμμετέχουν κατά καιρούς. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε προκαλέσει συζητήσεις το 2018, όταν ρώτησε παιδί αν «ακόμα πιστεύει» στον Άγιο Βασίλη, ενώ το 2021 είχε προηγηθεί το γνωστό περιστατικό με το σύνθημα «let’s go Brandon» σε τηλεφώνημα προς τον Τζο Μπάιντεν.Φέτος, ο Τραμπ αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά σε τηλεφωνήματα με οικογένειες και στη συνέχεια μίλησε με μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν κατά τη διάρκεια των εορτών.Λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανήρτησε μήνυμα παραμονής Χριστουγέννων στο Truth Social, σε σαφώς πιο πολιτικό τόνο, με επιθέσεις κατά της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και αναφορές στα θετικά, όπως είπε, στοιχεία του ΑΕΠ. Ο ίδιος παραδέχθηκε πάντως, μεταξύ των κλήσεων για τον Άγιο Βασίλη, ότι «δεν νομίζω πως τα παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτά».«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικής αριστεράς που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψει τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνει παταγωδώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς άτομα για όλους ή αδύναμη επιβολή του νόμου. Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ χρηματιστηρίου και 401.000 δολάρια, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό και χθες, ένα ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.