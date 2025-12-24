Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του για την παράδοση των δώρων - Live η πορεία του
Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του για την παράδοση των δώρων - Live η πορεία του
Αντί για έναν συνηθισμένο αριθμό πτήσης και ένα συμβατικό αεροσκάφος, στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη που διασχίζει την υφήλιο
Παραμονή Χριστουγέννων, την ώρα που μικροί και μεγάλοι μετρούν αντίστροφα για τα δώρα και τη μαγεία της συγκεκριμένης ημέρας, το FlightRadar 24 δίνει τη δυνατότητα στους πιο ανυπόμονους να παρακολουθήσουν σε ζωντανό χρόνο την πιο διάσημη «πτήση» του πλανήτη, εκείνη του Αγίου Βασίλη.
Αντί για έναν συνηθισμένο αριθμό πτήσης και ένα συμβατικό αεροσκάφος, στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, να διασχίζει χώρες και ηπείρους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.
Δείτε live την πορεία του Άγιου Βασίλη
Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει γίνει πλέον θεσμός τα τελευταία χρόνια, συνδυάζει την τεχνολογία με τη φαντασία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο σοβαρές πλατφόρμες μπορούν να διατηρούν μια παιχνιδιάρικη πλευρά.
Αντί για έναν συνηθισμένο αριθμό πτήσης και ένα συμβατικό αεροσκάφος, στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, να διασχίζει χώρες και ηπείρους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.
Δείτε live την πορεία του Άγιου Βασίλη
Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει γίνει πλέον θεσμός τα τελευταία χρόνια, συνδυάζει την τεχνολογία με τη φαντασία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο σοβαρές πλατφόρμες μπορούν να διατηρούν μια παιχνιδιάρικη πλευρά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα