Αρχεία Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Το email στη Γκισλέιν Μάξγουελ από τον «αόρατο άνθρωπο» στο Μπαλμόραλ
Την ίδια ημέρα, η Μάξγουελ απάντησε στο συγκεκριμένο email, γράφοντας ότι λυπάται που απογοητεύει τον παραλήπτη, αλλά ότι κατάφερε να βρει μόνο «κατάλληλους φίλους»
Μεταξύ των νέων εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδά του, από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ψευδώνυμο «ο αόρατος άνθρωπος».
Ένα από τα μηνύματα, με ημερομηνία 16 Αυγούστου 2001, ξεκινά με αναφορά ότι ο αποστολέας βρίσκεται στο Μπαλμόραλ, κατά τη θερινή παραμονή της βασιλικής οικογένειας. Στο ίδιο email, ο αποστολέας ρωτά «μου βρήκες κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους;», ενώ το μήνυμα κλείνει με την υπογραφή «τα λέμε A xxx». Το email εστάλη από τη διεύθυνση abx17@dial.pipex.com.
Σε άλλο έγγραφο που περιλαμβάνεται στα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν, διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – aace@dial.pipex.com – εμφανίζεται αποθηκευμένη στο τηλεφωνικό κατάλογο του Έπσταϊν με την ένδειξη «Δούκας της Υόρκης». Η σχετική εικόνα είχε δοθεί στη δημοσιότητα σε προηγούμενο πακέτο εγγράφων.
Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης email που εστάλησαν και από τις δύο διευθύνσεις με το ίδιο ψευδώνυμο «ο αόρατος άνθρωπος», μεταξύ των οποίων μήνυμα της 28ης Φεβρουαρίου 2002, που κλείνει με την υπογραφή «Με πολλή αγάπη A xx».
Τα συγκεκριμένα email δεν περιλαμβάνουν αναφορές σε παράνομες πράξεις. Το BBC επικοινώνησε με την ομάδα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ για σχόλιο.
Τον Οκτώβριο, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στερήθηκε τη χρήση του τίτλου του Δούκα της Υόρκης, έπειτα από έρευνα για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, δηλώνοντας ότι δεν είδε, δεν αντιλήφθηκε και δεν υποψιάστηκε συμπεριφορές που οδήγησαν αργότερα στη σύλληψη και καταδίκη του Έπσταϊν.
