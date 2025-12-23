Νέα δημοσιοποίηση εγγράφων από το αρχείο Έπσταϊν: Διαβατήριο του χρηματιστή στα 11.000 στοιχεία που κυκλοφόρησαν
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμη εγγράφων - με όγκο 10 GB - που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τον χρηματιστή
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε νέα δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, διαθέτοντας περισσότερα από 11.000 αρχεία με συνολικό μέγεθος που αγγίζει τα 10 GB, σε μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αποδεσμεύσεις σχετικού υλικού από το αρχείο του χρηματιστή.
Στο υλικό περιλαμβάνονται σχεδόν 400 βίντεο, αρχεία ήχου, υπολογιστικά φύλλα με αποδεικτικά στοιχεία, αποκόμματα εγγράφων και ερευνητικό υλικό. Μεταξύ των αρχείων που ξεχωρίζουν βρίσκονται και εικόνες παλαιού αμερικανικού διαβατηρίου του Έπσταϊν, το οποίο είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 1985 και έληγε το 1995. Κάτω από την υπογραφή του εμφανίζεται ασπρόμαυρη φωτογραφία διαβατηρίου, στην οποία ο Έπσταϊν απεικονίζεται φορώντας κοστούμι και γραβάτα.
Σύμφωνα με αναφορές, ορισμένοι από τους συνδέσμους που έδωσε το υπουργείο δεν οδηγούν πουθενά.
Στην παρτίδα υλικού που είχε κυκλοφορήσει την Παρασκευή, υπήρχε ένα άλλο διαβατήριο του Έπσταϊν, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2009.
Το νέο πακέτο εγγράφων έρχεται μετά την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο, που προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν» έως την Παρασκευή. Ωστόσο, λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι δεν ήταν εφικτό να δοθούν όλα τα έγγραφα εντός της προθεσμίας και ότι η δημοσίευση θα γίνει σταδιακά, με παράλληλη απόκρυψη στοιχείων που αφορούν επιζώντες.
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Δημοκρατικοί, αλλά και Ρεπουμπλικανοί, μεταξύ των οποίων και στελέχη που πρόσκεινται στον Ντόναλντ Τραμπ και τη βάση των υποστηρικτών του, υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης παραβιάζει τις νομικές του υποχρεώσεις, καθυστερώντας την πλήρη αποδέσμευση του υλικού.
Αξιωματούχοι και παρατηρητές επισημαίνουν ότι η επεξεργασία και ανάλυση περισσότερων από 11.000 αρχείων αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να προκύψουν συγκεκριμένες ειδήσεις ή αποκαλύψεις.
