H Bonnie Blue συνελήφθη με 17 άντρες στο Μπαλί και τη γλίτωσε με πρόστιμο €10: Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους
Η 26χρονη Βρετανίδα επέστρεψε στο Λονδίνο την Κυριακή και εμφανίστηκε αμετανόητη για τις περιπέτειές της
Στην Αγγλία επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής η ηθοποιός ταινιών για ενήλικες Bonnie Blue μετά τη σύλληψη της στο Μπαλί αφού εντοπίστηκε μαζί με 17 άνδρες σε γύρισμα για ερωτικά βίντεο.
Αν και η δημιουργία πορνογραφικού υλικού για την οποία συνελήφθη η 26χρονη είναι βαρύ έγκλημα σύμφωνα με το δίκαιο της Ινδονησίας καθώς προβλέπεται ποινή φυλάκισης 15 ετών και πρόστιμο 307.000 ευρώ, η ίδια - σύμφωνα με την Daily Mail - τη γλίτωσε με πρόστιμο 10 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία για μια δεκαετία λόγω τροχαίων παραβάσεων που σχετίζονταν με το μπλε φορτηγάκι της με την επιγραφή «Bangbus».
Όταν, δε, είδε τους δημοσιογράφοι που την περίμεναν με κάμερες στο αεροδρόμιο, τους είπε «είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους. Πιστεύατε πραγματικά ότι θα έκανα φυλακή;»
Πρόσθεσε, επίσης, ότι ήταν «ενθουσιασμένη» που θα έδειχνε στον κόσμο «τι με έβαλε σε όλα αυτά τα προβλήματα» και αστειεύτηκε ότι έπρεπε να «ανακτήσει» τις «τεράστιες απώλειές» της από το μικρό πρόστιμο.
Η Βρετανίδα που ήταν αστέρι του OnlyFans μέχρι η πλατφόρμα να την αποβάλει, μαζί με μια ομάδα 17 ανδρών τουριστών (ηλικίας μεταξύ 19 και 40 ετών από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση μετά από έφοδο της αστυνομίας σε ένα στούντιο στην περιοχή Μπαντούνγκ.
Μαζί με αρκετές κάμερες, η αστυνομία κατάσχεσε 19 ρούχα με την ετικέτα «School Bonnie Blue», ένα κουτί προφυλακτικών, λιπαντικό, εννέα ροζ κολιέ, κάρτες μνήμης, δύο φύλλα χαπιών Viagra - μερικά από τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί - καθώς και το φορτηγό «Bangbus» και το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
Η Bonnie, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Tia Billinger, χρησιμοποιούσε το φορτηγάκι που είχε αγοράσει για να ταξιδεύει σε δημοφιλείς προορισμούς διασκέδασης στο Μπαλί, καταγράφοντας τα ταξίδια της στο διαδίκτυο.
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπαντούνγκ, Arif Batubara, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι προχώρησαν στις συλλήψεις μετά από καταγγελία ενός πολίτη. Ο πολίτης είχε ειδοποιήσει τις αρχές για «υποψία πορνογραφίας ή δημιουργίας άσεμνου βιντεοσκοπημένου υλικού». Η πορνογραφία είναι απαγορευμένη στην Ινδονησία και όσοι κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του νόμου αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και φυλάκισης. Η σεξουαλική εργασία είναι επίσης «έγκλημα κατά της ηθικής», παρά το γεγονός ότι είναι ανεκτή και ρυθμίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
Αφού εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Μπαντούνγκ, η ομάδα των ανδρών φαινόταν να περπατά προς ένα φορτηγό, καλύπτοντας τα πρόσωπά τους με πουκάμισα για να κρυφτούν από τους δημοσιογράφους που τους περίμεναν.
H Bonnie Blue κατά την παράδοσή της:
Επειδή είχε υποβάλει αίτηση για μια τυπική βίζα επισκέπτη, η οποία απαγορεύει αυστηρά την αμειβόμενη εργασία ή την εμπορική δραστηριότητα, οι δηλώσεις της στο διαδίκτυο προκάλεσαν άμεση ανησυχία. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο εξέτασε την υπόθεσή της και ακύρωσε τη βίζα πριν προλάβει να εισέλθει στη χώρα, σημειώνοντας ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητές της ισοδυναμούσαν με άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό το πρόσχημα του τουρισμού.
Η ακύρωση της βίζας προκάλεσε αυτόματη απαγόρευση επανεισόδου, πράγμα που σημαίνει ότι η Bonnie δεν μπορεί πλέον να επισκεφθεί την Αυστραλία για αρκετά χρόνια, εκτός αν της χορηγηθεί ειδική εξαίρεση - μια διαδικασία που συνήθως επιφυλάσσεται για εξαιρετικές περιπτώσεις.
H Bonnie Blue κατά την παράδοσή της:
Της απαγόρευσαν την είσοδο στην Αυστραλία... δια παντόςΤο «αστέρι» της παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου, ήθελε πέρυσι να κάνει κάτι αντίστοιχο και στην Αυστραλία ωστόσο μετά από μια διαδικτυακή «συλλογή υπογραφών» από δεκάδες χιλιάδες εξοργισμένους Αυστραλούς, δεν της επιτράπηκε. Είχε δηλώσει δημοσίως ότι σχεδίαζε να παρευρεθεί σε εκδηλώσει που ονομάζονται «Schoolies» στη Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας και να δημιουργήσει προκλητικό περιεχόμενο με νεαρούς που μόλις είχαν γίνει 18 ετών - υλικό που σκόπευε να αξιοποιήσει οικονομικά στις πλατφόρμες για ενήλικες.
@bonnieblue
spend the day with me australia schoolies edition♬ original sound - Bonnie Blue
Επειδή είχε υποβάλει αίτηση για μια τυπική βίζα επισκέπτη, η οποία απαγορεύει αυστηρά την αμειβόμενη εργασία ή την εμπορική δραστηριότητα, οι δηλώσεις της στο διαδίκτυο προκάλεσαν άμεση ανησυχία. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο εξέτασε την υπόθεσή της και ακύρωσε τη βίζα πριν προλάβει να εισέλθει στη χώρα, σημειώνοντας ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητές της ισοδυναμούσαν με άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό το πρόσχημα του τουρισμού.
Η ακύρωση της βίζας προκάλεσε αυτόματη απαγόρευση επανεισόδου, πράγμα που σημαίνει ότι η Bonnie δεν μπορεί πλέον να επισκεφθεί την Αυστραλία για αρκετά χρόνια, εκτός αν της χορηγηθεί ειδική εξαίρεση - μια διαδικασία που συνήθως επιφυλάσσεται για εξαιρετικές περιπτώσεις.
