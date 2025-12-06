Νέες περιπέτειες για την Bonnie Blue: Συνελήφθη με 17 άντρες στο Μπαλί για γυρίσματα ερωτικών βίντεο, βρέθηκαν προφυλακτικά και στολές μαθητριών



Το παράνομo Bangbus και τα πάρτι στα κλαμπ

Της απαγόρευσαν την είσοδο στην Αυστραλία... δια παντός

Την Παρασκευή, 14 από τους άνδρες -οι οποίοι είναι όλοι Αυστραλοί- αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομική κράτηση χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.«Σήμερα, με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, απελευθερώνουμε τους 14 Αυστραλούς που κρατήθηκαν χθες για διευκρινίσεις και σκοπούς έρευνας ως μάρτυρες», δήλωσε ο κ. Batubara στα μέσα ενημέρωσης. «Απελευθερώνονται επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια για περαιτέρω υποψίες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα».Τρεις Βρετανοί άνδρες και η Bonnie εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα και ανακρίνονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, παρότι δεν τους έχει ασκηθεί ακόμα δίωξη για κάποιο αδίκημα. «Οι τέσσερις Βρετανοί υπήκοοι δήλωσαν ότι ήταν απλώς μέλη μιας ξένης κοινότητας που είχε συγκεντρωθεί στο στούντιο», είπε επίσης ο κ. Batubara. «Σύμφωνα με την εξήγησή τους, ήταν μια ομάδα από την ίδια περιοχή και ορισμένοι από αυτούς είναι influencers ή δημιουργοί περιεχομένου».Σήμερα Σάββατο, ο Batubara, επιβεβαίωσε ότι η Bonnie Blue και τρία αρσενικά μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στο υπουργείο μετανάστευσης. «Τους παραδώσαμε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση του νόμου περί μετανάστευσης. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Διεξάγουμε την έρευνα από κοινού με την Υπηρεσία Μετανάστευσης», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή. Σύμφωνα με την Daily Mail, το διαβατήριο της έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς και, αν και της έχει επιτραπεί να επιστρέψει στο ξενοδοχείο της, θα υποβληθεί σε περαιτέρω ανάκριση.Η σύλληψη της Bonnie Blue έρχεται λίγες μέρες μετά την επιβεβαίωση της αστυνομίας του Μπαλί προς την Daily Mail ότι το «Bangbus» της δεν ήταν νόμιμο. Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα, το όχημα είναι καταχωρημένο ως λευκό, αλλά έχει βαφτεί ξανά σε σκούρο μπλε χρώμα, με τη βαφή να είναι εμφανής στις πρόσφατες αναρτήσεις της στο διαδίκτυο. Η Daily Mail αποκάλυψε επίσης την Τετάρτη ότι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος έληξε το 2023. Εάν το χρώμα ενός οχήματος δεν ταιριάζει με το πιστοποιητικό κυκλοφορίας οχήματος μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 500.000 ρουπίες - 46 δολάρια Αυστραλίας - ή δύο μήνες φυλάκιση.Η σύλληψη και η προειδοποίηση σχετικά με το φορτηγό έρχονται καθώς η Bonnie Blue περιφέρεται σε γνωστά τοπικά μπαρ, όπως το Motel Mexicola στο Seminyak, αγορές και θέρετρα. Σε ένα νυχτερινό βίντεο, κινηματογράφησε μια ομάδα θορυβωδών Αυστραλών εφήβων που επέβαιναν στο πίσω μέρος, αστειευόμενη στους γονείς τους: «Θυμάστε που είπα ότι θα πάρω τους γιους σας; Δεν έλεγα ψέματα».Το «αστέρι» της παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου, ήθελε πέρυσι να κάνει κάτι αντίστοιχο και στην Αυστραλία ωστόσο μετά από μια διαδικτυακή «συλλογή υπογραφών» από δεκάδες χιλιάδες εξοργισμένους Αυστραλούς, δεν της επιτράπηκε. Είχε δηλώσει δημοσίως ότι σχεδίαζε να παρευρεθεί σε εκδηλώσει που ονομάζονται «Schoolies» στη Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας και να δημιουργήσει προκλητικό περιεχόμενο με νεαρούς που μόλις είχαν γίνει 18 ετών - υλικό που σκόπευε να αξιοποιήσει οικονομικά στις πλατφόρμες για ενήλικες.Επειδή είχε υποβάλει αίτηση για μια τυπική βίζα επισκέπτη, η οποία απαγορεύει αυστηρά την αμειβόμενη εργασία ή την εμπορική δραστηριότητα, οι δηλώσεις της στο διαδίκτυο προκάλεσαν άμεση ανησυχία. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο εξέτασε την υπόθεσή της και ακύρωσε τη βίζα πριν προλάβει να εισέλθει στη χώρα, σημειώνοντας ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητές της ισοδυναμούσανυπό το πρόσχημα του τουρισμού.Η ακύρωση της βίζας προκάλεσε αυτόματη απαγόρευση επανεισόδου, πράγμα που σημαίνει ότι η Bonnie δεν μπορεί πλέον να επισκεφθεί την Αυστραλία για αρκετά χρόνια, εκτός αν της χορηγηθεί ειδική εξαίρεση - μια διαδικασία που συνήθως επιφυλάσσεται για εξαιρετικές περιπτώσεις.