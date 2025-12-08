Η Ευρώπη απαντάει στον Τραμπ για τη νέα στρατηγική ασφαλείας: Η ευθύνη για την ειρήνη είναι και σε μας
Μετά την αμηχανία, η πρώτη απάντηση της Ευρώπης στο νέο δόγμα Τραμπ ήρθε σε χαμηλούς τόνους – Πώς σχολιάζουν οι Βρυξέλλες την επίθεση του Έλον Μασκ μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν
Μια πρώτη απάντηση, έπειτα από ημέρες αμηχανίας που ακολούθησαν τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετούμενη, προς το παρόν με χαμηλούς τόνους, τόσο απέναντι στις όποιες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας στον ρωσοουκρανικό πόλεμο, όσο και στις πρωτοφανείς δηλώσεις του Έλον Μασκ, ο οποίος ζήτησε δημοσίως τη «διάλυση» της Ε.Ε. έπειτα από το πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Κομισιόν στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter).
Σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την προτεραιότητα που δίνει η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται την ευθύνη να υποστηρίξουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.
«Η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το διατλαντικό εμπόριο παραμένει ένας από τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και της αμερικανικής ευημερίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές των Βρυξελλών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η Ευρώπη βασίζεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την άμυνα. Τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε τις προσπάθειές μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ενισχύουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την αμυντική μας βιομηχανική βάση. Η Ευρώπη αυξάνει μαζικά τις επενδύσεις στην άμυνα, τόσο για να ενισχύσει τη δική της ασφάλεια όσο και για να συνεχίσει να συμβάλλει αποφασιστικά στη Συμμαχία, μαζί με μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας για την παραγωγή κρίσιμων δυνατοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα επιπλέον επενδυτικό πακέτο ύψους 800 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025».
Αναφορικά με το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα «Χ», έπειτα από δύο και πλέον έτη ερευνών για παραβίαση των κανόνων του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, και την επίθεση που εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ στην Ε.Ε., οι ίδιες πηγές των Βρυξελλών τονίζουν ότι «οι αποφάσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κανονιστική της αυτονομία, την προστασία της ελευθερίας του λόγου και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες».
Για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο «Χ»
