Αντόνιο Κόστα κατά Τραμπ: Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης
«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί» είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Πώς σχολίασε τη νέα στρατηγική ασφάλειας της αμερικανικής πλευράς
Στην αντεπίθεση πέρασε η ΕΕ, που αντέδρασε δια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στη νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ, που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και στην οποία γίνεται ιδιαίτερα επικριτική αναφορά στην Ευρώπη.
Καταγγέλλοντας απειλή ανάμειξης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σχολίασε μιλώντας στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί».
Ο Κόστα χαρακτήρισε φυσιολογικό να μην υπάρχουν οι ίδιες απόψεις για πολλά θέματα μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον. «Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης», τόνισε.
Η έννοια της ελευθερίας του λόγου για παράδειγμα είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε.
«Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία της έκφρασης χωρίς ελευθερία ενημέρωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία λόγου αν η ελευθερία της ενημέρωσης των πολιτών θυσιάζεται στην υπηρεσία των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες!».
Οι αναφορές του Αντόνιο Κόστα έρχονται μετά τη δημοσίευση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, στην οποία γίνεται επίθεση κατά των ευρωπαϊκών θεσμών, «που υποσκάπτουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία», της μεταναστευτικής πολιτικής. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι στην Ευρώπη υπάρχει «καταπάτηση της ελευθερίας της έκφρασης και την καταστολή του πολιτικού αντίλογου», «κατάρρευση του δείκτη γεννητικότητας» και «απώλεια εθνικών συνειδήσεων και της αυτοπεποίθησης».
«Εχουμε διαφορές στην αντίληψη του κόσμου, αλλά αυτό πάει πέρα από αυτό», είπε ο Αντόνιο Κόστα, λέγοντας με νόημα: «Αυτή η στρατηγική συνεχίζει να αναφέρεται στην Ευρώπη ως σύμμαχο. Ας είναι, αλλά, αν είμαστε σύμμαχοι, οφείλουμε να ενεργούμε ως σύμμαχοι. Σεβόμαστε την κυριαρχία αλλήλων».
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικός σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικός οικονομικός εταίρος, αλλά η Ευρώπης μας πρέπει να είναι κυρίαρχη», κατέληξε.
Η άτυπη αντιπαράθεση της αμερικανικής κυβέρνησης με την ευρωπαϊκή πλευρά ξεκίνησε από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε πει, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι η ελευθερία της έκφρασης «υποχωρεί» στην Ευρώπη.
«Αν είμαστε σύμμαχοι, οφείλουμε να ενεργούμε ως σύμμαχοι»
