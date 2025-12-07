Bloomberg: Οι ΗΠΑ πιέζουν την ΕΕ να μην χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια για την Ουκρανία

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια αποτελούν μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας – Ενστάσεις από Βέλγιο στο ευρωπαϊκό σχέδιο

Ουάσινγκτον – Βρυξελλών για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να αποτρέψουν την Ευρώπη να τα χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.



Το Bloomberg επικαλείται



Μόσχας και Κιέβου και εκφράζουν την ανησυχία πως η διοχέτευσή τους στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση.



Ευρωπαϊκή πρόταση δανεισμού 90 δισ. ευρώ

Ωστόσο, στην παρούσα περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για την αξιοποίηση των αποθεματικών αυτών ως εγγύηση για δάνειο ύψους έως 90 δισ. ευρώ, με στόχο να καλυφθούν οι οικονομικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας έως το 2027.







Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες.



Μετατόπιση βάρους προς την Ευρώπη

Κλείσιμο Ουκρανία, μεταφέροντας το κύριο βάρος στην Ευρώπη.



Παράλληλα, τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται και στην αμερικανική πρόταση 28 σημείων για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το σενάριο μελλοντικής χρήσης τους για μεταπολεμικές επενδύσεις υπό αμερικανικό συντονισμό.

Το «αγκάθι» του Βελγίου

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν ότι η διαχείριση των κεφαλαίων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μεταφερθούν τα χρήματα στις ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας πως η κοινή ευρωπαϊκή θέση είναι να κατευθυνθούν τα κεφάλαια στην Ουκρανία.



Ωστόσο, η πρόταση προσκρούει σε αντιστάσεις. Το Βέλγιο, όπου άλλωστε είναι και το μέρος που φιλοξενείται μεγάλος όγκος των ρωσικών κεφαλαίων, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις, φοβούμενο τόσο το οικονομικό βάρος σε περίπτωση μελλοντικών νομικών διεκδικήσεων από τη Ρωσία όσο και τον κίνδυνο ρωσικών αντιποίνων κατά ευρωπαϊκών συμφερόντων.



Ο καγκελάριος της Γερμανίας αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα σήμερα στις Βρυξέλλες με τον πρωθυπουργό του Βελγίου και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αντιρρήσεις ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στο τέλος του μήνα.



Σενάρια και πολιτικά εμπόδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ως εναλλακτική την παροχή εγγυήσεων μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ή των κρατών-μελών. Στο τραπέζι βρίσκεται και η ιδέα έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους, μια πρόταση που σκοντάφτει στην άρνηση χωρών όπως η Γερμανία.



Την ίδια ώρα, η Ουγγαρία αντιτίθεται συνολικά στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η Σλοβακία μπλοκάρει κάθε μέτρο που σχετίζεται με στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας.



Το σχέδιο, πάντως, απαιτεί ειδική πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισής του.



