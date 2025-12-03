O Τραμπ καθαιρεί 8 δικαστές αρμόδιους για υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη
Προστίθενται σε άλλους περίπου 90 που απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους από την αρχή της χρονιάς
Οκτώ δικαστές αρμόδιοι για υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη καθαιρέθηκαν προχθές Δευτέρα με απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με ένωση η οποία τους εκπροσωπεί, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στον κλάδο και την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται.
Σύμφωνα με την εθνική ένωση δικαστών αρμόδιων για υποθέσεις μετανάστευσης (NAIJ), που επιβεβαίωσε πληροφορίες του Τύπου, τα οκτώ μέλη της έδρευαν όλα στο κτίριο που βρίσκεται στη διεύθυνση 26 Federal Plaza, στο Μανχάταν. Εκεί φιλοξενείται δικαστήριο αρμόδιο να εξετάζει υποθέσεις μεταναστών που διεκδικούν άδειες παραμονής.
Επί μήνες, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί με καλυμμένα πρόσωπα κινούνται στους διαδρόμους του κτιρίου αυτού και συλλαμβάνουν μετανάστες εξερχόμενους από ακροαματικές διαδικασίες, κατά κανόνα μπροστά σε ΜΜΕ, που είναι παρόντα σχεδόν καθημερινά.
Σκηνές αψιμαχιών με την αστυνομία κι οικογενειών που χωρίζονται κάνουν τον γύρο του κόσμου κι έχουν μετατρέψει τον χώρο αυτόν σε έμβλημα της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ έναντι των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.
Δεν είναι ξεκάθαρο ως τώρα γιατί παύτηκαν οι οκτώ δικαστές. Σε κάθε περίπτωση, προστίθενται σε άλλους περίπου 90, κατά υπολογισμούς της εφημερίδας New York Times, που απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους από την αρχή της χρονιάς (επί συνόλου κάπου 600).
Για οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών, η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου θέλει να τους αντικαταστήσει με δικαστικούς ευθυγραμμισμένους με την πολιτική της.
Η εξέλιξη ακολουθεί κινητοποίηση το σαββατοκύριακο, όταν δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν για να εμποδίσουν πιθανή επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εναντίον πλανόδιων πολιτών. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε προσαγωγές.
Στα τέλη Οκτωβρίου, επιχείρηση της ίδιας φύσης της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην τουριστική Canal Street είχε επίσης πυροδοτήσει συγκεντρώσεις πολιτών που εναντιώνονταν.
Καθώς είναι «πόλη-καταφύγιο» για τους μετανάστες, η Νέα Υόρκη περιορίζει ηθελημένα τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις. Αλλά δεν τις εμποδίζει.
