Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Youtuber Γιάννενα Ξύλο

Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο

Είχε εμφανή σημάδια από χτυπήματα - Σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των δραστών

Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
44 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση με αυγά δέχτηκε ο Youtuber Teosty την ώρα μάλιστα που έκανε live σε κατάστημα στα Γιάννενα.

Τα αυγά που πέταξαν άγνωστοι δράστες τον πέτυχαν στην πλάτη, ενώ πέτυχαν έναν φίλο του στην κουκούλα.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

TEOSTY ΞΥΛΟ ΜΕ ΑΜΙΣΘΙ 1vs5


σκληρό ξύλο teosty στα Ιωάννινα


Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση την ώρα που κάνει live του, αναφέρει το Thestival.

Κλείσιμο
Στη συνέχεια ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο κατάστημα των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο Teosty βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.

Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.

Ειδήσεις σήμερα:

«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
44 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης