Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Είχε εμφανή σημάδια από χτυπήματα - Σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των δραστών
Επίθεση με αυγά δέχτηκε ο Youtuber Teosty την ώρα μάλιστα που έκανε live σε κατάστημα στα Γιάννενα.
Τα αυγά που πέταξαν άγνωστοι δράστες τον πέτυχαν στην πλάτη, ενώ πέτυχαν έναν φίλο του στην κουκούλα.
Δείτε βίντεο από την επίθεση:
Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση την ώρα που κάνει live του, αναφέρει το Thestival.
Στη συνέχεια ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο κατάστημα των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser. Ο Teosty βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.
Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε.
Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.
