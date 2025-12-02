Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
O Γιάννης Αντετοκούνμπο κράτησε μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup
Ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς «βυθίζονται» όλο και περισσότερο στο φετινό NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να σβήσει το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφιών του που σχετίζονται με τα «Ελάφια» από τους λογαριασμούς του σε Instagram και X.
Στο Instagram αποφάσισε να κρατήσει μόνο 13 post.
Από τους Μπακς έχει πλέον στο Instagram την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021 αλλά και του Κυπέλλου του 2024.
Επιπλέον στο βιογραφικό του στα social media αναφέρει πλέον «Aθλητής NBA» και δεν υπάρχουν οι Μπακς.
Όλα αυτά, μετά την οδυνηρή ήττα των «Ελαφιών» τα ξημερώματα από τους τελευταίους στην κατάταξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, έως τώρα, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με 129-126.
Οι οπαδοί των Μπακς έχουν αρχίσει να ανησυχούν σχετικά με το μέλλον του Γιάννη στην ομάδα και κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο αυτής της κίνησης.
Από το 2022 και μετά οι Μπακς δεν συνεχίζουν πέρα από τον 1ο γύρο των πλέι οφ, ενώ φέτος το ξεκίνημά τους είναι κάκιστο, αφού έχουν 13 ήττες και 9 νίκες και είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολή.
Ήδη εδώ και δύο χρόνια έχουν αναπτυχθεί φήμες για ανταλλαγή. Οι Νικς φιγουράρουν στα περισσότερα δημοσιεύματα ενώ αλλά τον ήθελαν μαζί με Ντόντσιτς και ΛεΜπρον στους Λέικερς.
Στο Instagram του κράτησε και φωτογραφία από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας.
Σίγουρα είναι απογοητευμένος από την κατάσταση στους Μπακς αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το «ξεσκαρτάρισμα» στα social media του.
Giannis deleted all his tweets since 2021— Lakers Lead (@LakersLead) December 2, 2025
This is currently the last tweet on his TL 👀 https://t.co/vTxMX4B8Rx pic.twitter.com/D7HtEan3uJ
Στο Instagram του κράτησε και φωτογραφία από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας.
Σίγουρα είναι απογοητευμένος από την κατάσταση στους Μπακς αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το «ξεσκαρτάρισμα» στα social media του.
O Γιάννης που ξεπέρασε πριν από λίγες ημέρες τους 21.000 πόντους στο NBA είναι απελπιστικά μόνος τους στην ομάδα του Μιλγουόκι την οποία οδήγησε στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά την εποχή του Τζαμπάρ.
Giannis Antetokounmpo apagou ou arquivou quase todas as fotos relacionadas ao Bucks no Instagram, deixando apenas as da Copa e do título da NBA.— Mágica da NBA🏀🪄 (@magicadanba) December 2, 2025
No Twitter, limpou tudo e só manteve publicações de 2021 pra frente.
👀 pic.twitter.com/0KunhvhLQO
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
