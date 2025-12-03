Πάγωμα όλων των μεταναστευτικών αιτήσεων από 19 χώρες ανακοίνωσε ο Τραμπ
Πάγωμα όλων των μεταναστευτικών αιτήσεων από 19 χώρες ανακοίνωσε ο Τραμπ
Αναστολή πράσινων καρτών και υπηκοότητας για πολίτες από χώρες με πλήρη ή μερική ταξιδιωτική απαγόρευση μετά την επίθεση σε δύο μέλη της Εθνοφρουράς
Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλες τις μεταναστευτικές διαδικασίες για πολίτες 19 χωρών που βρίσκονται από τον Ιούνιο σε καθεστώς ταξιδιωτικής απαγόρευσης, παγώνοντας αιτήσεις για πράσινη κάρτα και αμερικανική υπηκοότητα, σύμφωνα με επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν οι New York Times.
Η αναστολή καλύπτει πολίτες από χώρες που έχουν ενταχθεί στους περιορισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν και η Υεμένη, οι οποίες τελούν υπό πλήρη απαγόρευση, καθώς και χώρες με μερικούς περιορισμούς όπως το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα. Η ταξιδιωτική λίστα περιλαμβάνει ορισμένα από τα φτωχότερα και πιο πολιτικά ασταθή κράτη παγκοσμίως, ενώ η νέα αναστολή μπλοκάρει κάθε διαδικασία απόκτησης καθεστώτος μέσω της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.
Η κίνηση ενισχύει την ήδη αυστηρή γραμμή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, η οποία εντάθηκε μετά την ένοπλη επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα. Ως ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ο Ραχμανουλά Λάκανγουαλ, 29 ετών, Αφγανός που είχε λάβει άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο. Οι νέοι περιορισμοί έχουν ήδη περιορίσει σημαντικά τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ενώ το νέο πάγωμα καταδεικνύει ότι το πλέγμα των μέτρων παραμένει σε εξέλιξη.
«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα άτομα που γίνονται πολίτες να είναι οι καλύτεροι από τους καλύτερους. Η ιθαγένεια είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Μάθιου Τραγκέσερ, επιβεβαιώνοντας την απόφαση. «Δεν θα ρισκάρουμε τίποτα όταν διακυβεύεται το μέλλον του έθνους μας».
Η αναστολή καλύπτει τις πιο κρίσιμες διαδικασίες του αμερικανικού μεταναστευτικού συστήματος, όπως αιτήσεις για πράσινη κάρτα και για απόκτηση υπηκοότητας. Δικηγόροι μετανάστευσης ανέφεραν ακυρώσεις τελετών πολιτογράφησης και προγραμματισμένων συνεντεύξεων, σημειώνοντας ότι πολλοί μετανάστες απομακρύνθηκαν την Τρίτη από κέντρα εξυπηρέτησης χωρίς καμία επίσημη αιτιολόγηση.
Οι νέοι κανόνες που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο άτομα με εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, καθώς και πάνω από 50.000 που έλαβαν άσυλο επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσοι πολίτες από τις 19 χώρες που βρίσκονται στην ταξιδιωτική απαγόρευση αναμένουν μεταναστευτικά οφέλη ή βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης.
