Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε 40 και πλέον Παλαιστίνιους μαχητές μέσα σε σήραγγες στη Ράφα
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε 40 και πλέον Παλαιστίνιους μαχητές μέσα σε σήραγγες στη Ράφα
Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, μεταξύ 60 και 80 μαχητές έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι σκότωσε περισσότερους από 40 Παλαιστίνιους μαχητές την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που στόχευαν τις σήραγγες κοντά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τον θύλακα που έχει καταστραφεί από τα δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Εδώ και 40 ημέρες, τα στρατεύματα εστιάζουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα ανατολικά της Ράφα, "με στόχο την καταστροφή των δικτύων υπόγειων σηράγγων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή και την εξόντωση των τρομοκρατών που κρύβονται εκεί", ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.
"Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, περισσότεροι από 40 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν στον τομέα όπου βρίσκεται το δίκτυο σηράγγων" και "καταστράφηκαν δεκάδες είσοδοι σηράγγων και εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών, τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και υπόγειες στην περιοχή", συνέχισε.
Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές την ώρα που έβγαιναν από σήραγγες στη Ράφα.
Αρκετές πηγές με γνώση των συζητήσεων είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη δεκάδων μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που έχουν παγιδευτεί εδώ και εβδομάδες μέσα σε σήραγγες στον τομέα της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.
Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, "μεταξύ 60 και 80 μαχητές" έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα.
"Οι μαχητές μας στη Ράφα δεν μπορούν να δεχτούν να παραδοθούν ή να παραδώσουν τα όπλα τους στην κατοχή (Ισραήλ σ.σ.)", δήλωσε σε ανακοίνωση την Κυριακή ο Χοσάμ Μπαντράν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Το παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την οικογένεια
Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε-65, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για τις συλλήψεις
Οι Έλληνες κρατάμε χρυσές λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ - Τα μυστικά της αγοράς και της πώλησης, γιατί έκανε ράλι 45% φέτος
Εδώ και 40 ημέρες, τα στρατεύματα εστιάζουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα ανατολικά της Ράφα, "με στόχο την καταστροφή των δικτύων υπόγειων σηράγγων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή και την εξόντωση των τρομοκρατών που κρύβονται εκεί", ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.
"Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, περισσότεροι από 40 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν στον τομέα όπου βρίσκεται το δίκτυο σηράγγων" και "καταστράφηκαν δεκάδες είσοδοι σηράγγων και εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών, τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και υπόγειες στην περιοχή", συνέχισε.
Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές την ώρα που έβγαιναν από σήραγγες στη Ράφα.
Αρκετές πηγές με γνώση των συζητήσεων είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη δεκάδων μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που έχουν παγιδευτεί εδώ και εβδομάδες μέσα σε σήραγγες στον τομέα της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.
Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, "μεταξύ 60 και 80 μαχητές" έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα.
"Οι μαχητές μας στη Ράφα δεν μπορούν να δεχτούν να παραδοθούν ή να παραδώσουν τα όπλα τους στην κατοχή (Ισραήλ σ.σ.)", δήλωσε σε ανακοίνωση την Κυριακή ο Χοσάμ Μπαντράν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Το παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την οικογένεια
Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε-65, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για τις συλλήψεις
Οι Έλληνες κρατάμε χρυσές λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ - Τα μυστικά της αγοράς και της πώλησης, γιατί έκανε ράλι 45% φέτος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα