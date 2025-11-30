Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε-65, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για τις συλλήψεις

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει ηστο ύψος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ ανέβηκαν στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας «το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας», όπως είχαν ήδη αποφασίσει.Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο βρέθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.Νωρίτερα, επεισόδια καταγράφηκαν σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο και σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν υπηρεσιακό όχημα.Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ αύριο Δευτέρα το απόγευμα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.Στο δρόμο βγήκαν σήμερα Κυριακή αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους.Οι αγρότες της Καρδίτσας έδωσαν ραντεβού στη 1.00 μ.μ. στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα» όπου κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και να στήσουν το Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

Με ελληνικές σημαίες να κυματίζουν στα τρακτέρ και την οργή να ξεχειλίζει εκατοντάδες αγρότες από το νομό Ιωαννίνων ένωσαν την φωνή τους μαζί με άλλους χιλιάδες σε όλη την χώρα.

Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Κυριακής έκλεισε ο κόμβος στο Καλπάκι με την συμμετοχή να είναι μεγάλη και να ξεπερνά τις προσδοκίες των διοργανωτών, κάτι που αποτυπώνει το κλίμα αγανάκτησης στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Ο αποκλεισμός της Κυριακής είχε συμβολικό χαρακτήρα και οι αποφάσεις για την συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν άμεσα και σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας.

Προς το παρόν έγινε γνωστό ότι και την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις έξι το απόγευμα δηλαδή θα γίνει νέος αποκλεισμός και πάλι στον κόμβο του Καλπακίου.



Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα προβλήματα τους πνίγουν και οδηγούν όλο και περισσότερους στην έξοδο από το επάγγελμα.



Πέρα από τα γενικότερα ζητήματα στην πρώτη γραμμή παραμένουν τα ζητήματα που ανέκυψαν με την πλήρη καταστροφή των καλλιεργειών στον κάμπο Λαψίστας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αποζημίωση παρά μόνο η υπόσχεση για αντιμετώπιση του προβλήματος και καταβολή χρημάτων στις αρχές της νέας χρονιάς μέσα από ειδικό μέτρο που θα προκηρύξει το Υπουργείο.



Από κει και πέρα επισημαίνουν ότι οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα και το γάλα δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής ενώ την ίδια ώρα οι καταναλωτές τα πληρώνουν πανάκριβα.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα



Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από ώρα 17.00’ σήμερα (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:



Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.



Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.



Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:



Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:



Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).



Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:



Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καρδίτσα



Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην από (30-11-2025) ανακοίνωσή μας και συγκεκριμένα:



αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) & στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από την 16.15΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.



Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:



στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 (Σχετ. η από 30-11-2025 ανακοίνωσή μας) &

στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (Σχετ. η από 30-11-2025 ανακοίνωσή μας).



ΠΑΣΟΚ: Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη



Την επέμβαση της αστυνομίας και τη χρήση χημικών στα επεισόδια με τους αγρότες στη Λάρισα, κατέκρινε με δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.



Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το "θαύμα" που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μία. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Και τόνισε πώς «για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».



Φαραντούρης από μπλόκο Νίκαιας: Αγώνας επιβίωσης για τους αγρότες



Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης κατά την πρώτη επεισοδιακή μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε συνέχεια της περιοδείας του την προηγούμενη εβδομάδα στο Θεσσαλικό κάμπο.

Σε δηλώσεις του αργά το μεσημέρι της Κυριακής απ' το αγροτικό μπλόκο, ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε: «Αγώνας επιβίωσης για τους Έλληνες αγρότες και τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η διαφθορά και η εγκατάλειψη σκοτώνει τα τελευταία υγειή κύτταρα αγροτικής παραγωγής. Ενώνω τη φωνή μου για να φτάσει η κραυγή αγωνίας στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και κάνω έκκληση στη κυβέρνηση να ρίξει τους τόνους και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών μας».