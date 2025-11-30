Οι Έλληνες κρατάμε χρυσές λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ - Τα μυστικά της αγοράς και της πώλησης, γιατί έκανε ράλι 45% φέτος Πώς χτίστηκε η σχέση με τα χρυσά νομίσματα από την εποχή της Κατοχής και του Εμφυλίου