Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε στη Ράφα τέσσερις ένοπλους Παλαιστίνιους που βγήκαν από σήραγγες

Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι τέσσερις Παλαιστίνιοι ένοπλοι σκοτώθηκαν στη Ράφα
της νότιας Λωρίδας της Γάζας
, καθώς εντοπίστηκαν να εξέρχονται από σήραγγες σε περιοχή όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στρατός
ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις Παλαιστίνιοι μαχητές εντοπίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή της ανατολικής Ράφα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «τέσσερις τρομοκράτες που εξήλθαν από υπόγεια υποδομή στην περιοχή εντοπίστηκαν. Με καθοδήγηση από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες».
Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην ανατολική Ράφα, ενώ, όπως αναφέρει ο στρατός, «οι δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης παραμένουν ανεπτυγμένες σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την απομάκρυνση κάθε άμεσης απειλής».
Την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30 μαχητές που προσπάθησαν να διαφύγουν από το δίκτυο σηράγγων σκοτώθηκαν, ενώ, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη τύχη όσων μαχητών παραμένουν ακόμη στις υπόγειες στοές στη νότια Γάζα.
Την Τετάρτη η Χαμάς κάλεσε τις διαμεσολαβήτριες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των ενόπλων, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά δημόσια τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ισραηλινός στρατός υποχώρησε πίσω από την αποκαλούμενη «Κίτρινη Γραμμή», μια οριοθέτηση εντός της Γάζας που επισημαίνεται με κίτρινα τσιμεντένια μπλοκ. Οι μαχητές της Χαμάς βρίσκονται σε σήραγγες που εκτείνονται στην περιοχή της Γάζας η οποία παραμένει υπό ισραηλινό έλεγχο.
Στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα ανέφερε ότι ο αριθμός των μαχητών στις σήραγγες της περιοχής εκτιμάται μεταξύ 60 και 80.
Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, καθώς Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, ενώ η Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση.
Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 70.100 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με τα στοιχεία του τοπικού υπουργείου Υγείας τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα. Το υπουργείο αναφέρει ότι από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν σκοτωθεί 354 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά.