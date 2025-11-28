Απαγορεύτηκε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Απαγορεύτηκε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Ρωσία

Η Μόσχα συμπεριέλαβε τη ΜΚΟ στη λίστα με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, έχει ήδη κλείσει τα γραφεία της στη ρωσική πρωτεύουσα από το 2022

Απαγορεύτηκε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Ρωσία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρωσία πρόσθεσε σήμερα τη μη κυβερνητική οργάνωση  Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch- HRW) στον κατάλογό της με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, γεγονός που ισοδυναμεί με απαγόρευση λειτουργίας της στη χώρα.

Οι ρωσικές Aρχές δεν γνωστοποίησαν τον λόγο της απόφασής τους και η HRW, η οποία είχε ήδη υποχρεωθεί να κλείσει τα γραφεία της στη Ρωσία το 2022, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις εξελίξεις.

Από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης απαγόρευσε δεκάδες οργανώσεις που επέκριναν την πολιτική του Κρεμλίνου ή τη στάση της Μόσχας σε αυτήν τη σύρραξη.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και επιχειρεί στο εξωτερικό, ερευνά και δημοσιεύσει εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις που διαπράττουν οι κυβερνήσεις και οι ένοπλες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επανειλημμένες καταγγελίες

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει.

Στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων» οργανώσεων φιγουράρουν, μεταξύ άλλων, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF και Greenpeace, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς Transparency International και το Ίδρυμα Elton John για τη μάχη κατά του AIDS.

H ένταξη σε αυτόν τον κατάλογο σημαίνει επίσης πως κάθε πρόσωπο που εργάζεται για την οργάνωση ή της στέλνει δωρεές κινδυνεύει με διώξεις στη Ρωσία.


Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης