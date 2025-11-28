Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Απαγορεύτηκε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Ρωσία
Η Μόσχα συμπεριέλαβε τη ΜΚΟ στη λίστα με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, έχει ήδη κλείσει τα γραφεία της στη ρωσική πρωτεύουσα από το 2022
Η Ρωσία πρόσθεσε σήμερα τη μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch- HRW) στον κατάλογό της με τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις, γεγονός που ισοδυναμεί με απαγόρευση λειτουργίας της στη χώρα.
Οι ρωσικές Aρχές δεν γνωστοποίησαν τον λόγο της απόφασής τους και η HRW, η οποία είχε ήδη υποχρεωθεί να κλείσει τα γραφεία της στη Ρωσία το 2022, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις εξελίξεις.
Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και επιχειρεί στο εξωτερικό, ερευνά και δημοσιεύσει εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις που διαπράττουν οι κυβερνήσεις και οι ένοπλες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στον κατάλογο των «ανεπιθύμητων» οργανώσεων φιγουράρουν, μεταξύ άλλων, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF και Greenpeace, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς Transparency International και το Ίδρυμα Elton John για τη μάχη κατά του AIDS.
H ένταξη σε αυτόν τον κατάλογο σημαίνει επίσης πως κάθε πρόσωπο που εργάζεται για την οργάνωση ή της στέλνει δωρεές κινδυνεύει με διώξεις στη Ρωσία.
Από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης απαγόρευσε δεκάδες οργανώσεις που επέκριναν την πολιτική του Κρεμλίνου ή τη στάση της Μόσχας σε αυτήν τη σύρραξη.
Russia’s Justice Ministry has added the US-based Human Rights Watch to the list of foreign and international non-governmental organizations whose activities are considered undesirable in Russia, the agency’s website reports:https://t.co/MtTYPoEi63 pic.twitter.com/DLXw473g0J— TASS (@tassagency_en) November 28, 2025
Επανειλημμένες καταγγελίεςΗ οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει.
