Η Ryanair καταργεί το πρόγραμμα εκπτώσεων γιατί... κέρδισαν οι επιβάτες
Η Ryanair καταργεί το πρόγραμμα εκπτώσεων γιατί... κέρδισαν οι επιβάτες
Μόλις οκτώ μήνες από την έναρξη λειτουργίας – Αποδείχτηκε ζημιογόνο για την εταιρεία
Η Ryanair αποφάσισε να καταργήσει το πρόγραμμα επιβράβευσης των τακτικών επιβατών Prime έπειτα από μόλις οκτώ μήνες λειτουργίας, επειδή εκμεταλλεύτηκαν υπερβολικά τα προνόμια που τους έδινε.
Το πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προσέφερε στους ταξιδιώτες εκπτώσεις, δωρεάν κρατήσεις θέσεων σε έως και 12 πτήσεις το χρόνο και ταξιδιωτική ασφάλιση.
Ανέφερε ότι 55.000 επιβάτες είχαν εγγραφεί στο Prime, αποφέροντας 4,4 εκατομμύρια ευρώ σε συνδρομές, αναφέρει ο Guardian. Ωστόσο οι πελάτες είχαν κερδίσει πάνω από 6 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να είναι ζημιογόνο για την εταιρεία.
Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair δήλωσε ότι «η δοκιμή κόστισε περισσότερα χρήματα από όσα απέφερε». Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει την προσφορά εκπτώσεων σε «όλους τους πελάτες μας» και όχι μόνο στα μέλη του Prime.
Το Prime ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο με κόστος 79 λίρες και 79 ευρώ ετησίως (με αυτόματη ανανέωση ) για τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Καθώς το κόστος θέσεων κυμαίνεται από 4,50 έως 38 λίρες, το πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει μεταξύ 54 και 456 λίρες, το ισοδύναμο αρκετών πτήσεων για όσους χρησιμοποιούν το μέγιστο των 12 πτήσεων ετησίως.
