Πούτιν: Ο Τραμπ μου είχε προτείνει να συναντηθούμε στη Βουδαπέστη και ήμουν θετικός
Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ορμπάν για την προθυμία του να φιλοξενήσει στη Βουδαπέστη πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ - Την επόμενη εβδομάδα στο Κρεμλίνο ο Στιβ Γουίτκοφ
Η ιδέα για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στη Βουδαπέστη προήλθε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στο Κρεμλίνο, προσθέτοντας πως ο ίδιος την αποδέχθηκε, εκφράζοντας τη θετική του διάθεση για να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.
«Ήταν πρόταση του Ντόναλντ [Τραμπ]. Μας είπε: "Έχουμε καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, εσείς έχετε καλές σχέσεις με τον Βίκτορ [Όρμπαν], και εγώ το ίδιο. Σας προτείνω αυτήν την επιλογή". Φυσικά, συμφωνήσαμε με χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ούγγρο πρωθυπουργό για την προθυμία του να φιλοξενήσει τις ρωσο-αμερικανικές συνομιλίες στη Βουδαπέστη και χαρακτήρισε «ισορροπημένη» τη στάση της Ουγγαρίας στο ουκρανικό.
Παράλληλα, εάν επιτευχθεί συμφωνία για την πραγματοποίηση της συνόδου Μόσχας - Ουάσινγκτον, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα ήταν ευτυχής να αποδεχθεί την προσφορά.
«Αν οι διαπραγματεύσεις μας καταλήξουν στη χρήση της Βουδαπέστης, θα ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω για την προθυμία σας να βοηθήσετε», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.
Την επόμενη εβδομάδα στο Κρεμλίνο ο Στιβ Γουίτκοφ
Η Ρωσία παρέλαβε αυτό που οι ΗΠΑ και το Κίεβο ονόμασαν «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα το συζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το περίγραμμα σχεδίου ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά σημείωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει.
«Οι λεπτομέρειες αυτές μας διαβιβάστηκαν, ναι, και θα γίνει μια συζήτηση στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με τον Πούτιν σχετικά με τις προτάσεις.
Ερωτηθείς ακριβώς πότε θα γίνουν οι συνομιλίες αυτές, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας σημείωσε εξάλλου ότι η Ρωσία θέλει να προχωρήσει προς την ειρήνευση στην Ουκρανία παρά την πεποίθησή της ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης του Κιέβου.
