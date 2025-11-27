Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Νυχτερινή βάρδια καθιέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας για τα ξεσπάσματα του Τραμπ για τη Γροιλανδία
Ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας έπρεπε να προσαρμοστούν στη πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου
Η κυβέρνηση της Δανίας δεν σκοπεύει να πιαστεί στον ύπνο, λόγω της διαφοράς ώρας, και χάσει κάποιο από τα συνηθισμένα ξεσπάσματα του προέδρου Τραμπ ειδικά αν αφορούν τη Γροιλανδία.
Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργήσει μια «νυχτερινή φρουρά» στο υπουργείο Εξωτερικών για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενώ η Κοπεγχάγη κοιμάται.
Η «φρουρά» ξεκινά τη βάρδια της κάθε μέρα στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα, 6 μμ στην Ελλάδα). Στις 7 το πρωί συντάσσεται και διανέμεται στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία μια αναφορά για όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken.
Η ομάδα φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη την περασμένη άνοιξη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.
Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η δανική διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.
Εν τω μεταξύ, πηγή κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε στον Guardian ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης.
