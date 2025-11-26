Αναβλήθηκε για την Παρασκευή η εκτόξευση των πρώτων ελληνικών μικροδορυφόρων
Μαζί με τους ελληνικούς θα βρεθούν στο Διάστημα οι δίδυμοι δορυφόροι HydroGNSS της ESA αλλά και ιταλικοί δορυφόροι

Στο Διάστημα αναμένεται να βρεθούν οι πρώτοι ελληνικοί μικροδορυφόροι.

Η εκτόξευση, που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 19 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε για σήμερα Τετάρτη στις 20:18 (ώρα Ελλάδος). Λίγα λεπτά πριν από την  εκτόξευση, η ημερομηνία μετατέθηκε ξανά για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και πάλι στις 20:18.

Μαζί με τους ελληνικούς θα βρεθούν στο Διάστημα με πύραυλοι Falcon της Space X οι δίδυμοι δορυφόροι HydroGNSS της ESA που θα μελετήσουν τον κύκλο του νερού, αλλά και ιταλικοί δορυφόροι.

Οι δορυφόροι-ραντάρ υψηλής ανάλυσης ICEYE είναι οι πρώτοι που εκτοξεύονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα περιλαμβάνει και άλλους τύπους δορυφόρων το 2026, έχει ως στόχο την ενίσχυση της δορυφορικής τεχνολογίας και των δυνατοτήτων εφαρμογής της Ελλάδας, την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων στη διαχείριση καταστροφών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την ασφάλεια.

