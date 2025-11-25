Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συζητήσει με τον Αμερικανό το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου